В Курске объявили сроки подачи горячей воды

Ремонт теплосетей в городе продолжается
Фото: Светлана ВОЛКОВА
АО «Квадра» — «Курская генерация» сообщает актуальные сроки подключения горячего водоснабжения в Курске.
Реконструкция теплосетей в рамках концессии
Хрущева, 13 — 4 августа
Орловская, 26, 24, 32, 28 — 4 августа
Орловская, 30 — 4 августа
Дружбы, 6, 2, 12, 4, 10, 16, 8А, 14, 1Б, 18, Студенческая, 3, 5, 7, Энтузиастов, 1А, 1, 3, 5, Клыкова, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-30 (чётная сторона), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 25, 32, 40А, 55, 72 — 5 августа
Ремонт теплосетей после гидравлических испытаний ТЭЦ-4
Ломоносова, 30А — 16 августа
Невского, 23, Добролюбова, 4, 9, Гайдара, 5, 7, Либкнехта, 2, 2Б, 4, 16А, 18, 20, 22, 13, Советская, 15А, 3А, 3Д, Дзержинского, 43, Сосновская, 5, Ендовищенская, 2, 13, 8, Красная Армия, 10, 12 — 7 августа
Марата, 22, 24А — 11 августа
Ленина, 17, 19, 23, 25, Уфимцева, 2, 3 — 4 августа
Сторожевая, 16/4, Гоголя, 65 — 7 августа
Димитрова, 103, 107 — 4 августа
Ленина, 66, 74, 84, 86, 72, 70, Радищева, 83, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 79А, 79, Гоголя, 18, 10/12 — 7 августа
Халтурина, 2 — 18 августа
Семеновская, 77, 79, 75, 75А, Гоголя, 36 — 17 августа
Красная площадь, 6, 8, Радищева, 2А, 4, 5, 6, 7, Урицкого, 18, 18А, 22, 31, 29, 29А, 16, 20Б, 20 — 8 августа
Блинова, 27, 27А, Льва Толстого, 12 — 8 августа
Ленина, 20, Золотая, 2А — 16 августа
Горького, 51, Зеленко, 9, 7 — 4 августа
Горького, 50, 35, 40, Зеленко, 1, 3, 7А, Ленина, 37 — 4 августа
Ленина, 71, проезд Мирный, 5, 3, 7, 9, 11, Московский проезд, 5Б, 4, Мирная, 4 — 4 августа
Ватутина, 21, 19, 14 — 14 августа
Гоголя, 31 — 28 августа
Почтовая, 15, 18А, 19, 22, 26, 23, Димитрова, 4, 4А, 2/37А, 2/37А1, 2/37А2, 12, 12А, 14А, 9, Семеновская, 3, 26, Радищева, 29, 40, 28, Золотая, 12, Кирова, 22 — 12 августа
Горького, 26, 28 — 4 августа
Ленина, 90, 90/2, Гоголя, 1/90, 5, Радищева, 87/7, 85 — 4 августа
Володарского, 19, 23, 14, 16, 22, 45А, 28, 55, 57, 36, 40, 40А, 44А, Уфимцева, 17, Можаевская, 18, 16, 13, 13/А2, 20, 12, 16А, Горького, 27, 37, 31/8, 64А, 70, Зеленко, 6А, 6Б, 6Г, 6В, 26, Ленина, 51, 53, 55А — 6 августа
Чумаковская, 10, Белинского, 1А, Дружининская, 7А, Щепкина, 7, 3, 11, 20, Дзержинского, 47, Советская, 26А — 4 августа
Выявленные повреждения на теплосети
50 лет Октября, 167/1, 167/2, 167/3 — 12 августа
Орловская, 1, 1А — 4 августа
Павлуновского, 65А — 4 августа
Никитская, 4Б — 1 августа
Дружбы, 17 (5-7 подъезды) — 7 августа
Веспремская, 3 — 3 августа
Энгельса, 12, Пионеров, 84, 65 — 8 августа
Магистральный проезд, 16Г — 1 августа
Никитская, 6 — 4 августа
Светлый, 9, 1, 2, 3, 13, 4, 4А, 8, 11, 6, 11А, 5А, 7, 15, 14 — 10 августа
Черняховского, 31, 29, 27, 33, 33А, Резиновая, 26, Краснополянская, 3А, 5, 2А — 4 августа
Дружбы, 7 (1-3 подъезды), 3, 5, 5А, 1, 1А, 50 лет Октября, 110, 106, Орловская, 86 — 5 августа
Чехова, 2 — 16 августа
Карла Маркса, 15, 6, 4Г, Новоахтырский переулок, 24 — 4 августа
Дружбы, 13, 15, 17, 19 — 1 августа
Орловская, 10, 12, 14, 16, Веспремская, 5 — 1 августа
Дружбы, 9, 7 (4-14 подъезды), Веспремская, 2 — 1 августа
Карла Маркса, 72/12, 72/10, 72/11 — 1 августа