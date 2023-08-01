Последствия ливня в Курске: дома затопило на метр, а на Береговой сошел сель

Город пустился вплавь Фото: Даниил НАЙХИН

КП уже рассказывала, что 31 июля с 15:30 до 23:00 в Курске прошел сильный дождь с грозами. Вода в буквальном смысле слова затопила город.

В отдельных районах города наблюдались град и усиление ветра с порывами до 15-17 м/c. В течение 12 часов в Курске выпало 63 мм осадков.

Единая дежурная диспетчерская служба Курска получила около 300 заявок, связанных с последствиями сильного ливня в виде подтоплений улиц и залития квартир.

- Специалисты комитетов дорожного хозяйства и ЖКХ, а также управляющие компании отрабатывают заявки горожан, - отчитался 1 августа мэр города Игорь Куцак в соцсетях.

Ливень затопил дороги и тротуары Фото: Даниил НАЙХИН

По информации ЕДДС, возникли 63 случая засорения ливневой канализации. Подрядчики продолжают прочистку решеток ливневой канализации. Рабочие все еще расчищают от ливневки от листвы и мусора, которые могли препятствовать стеканию стоков дождевых вод.

Администрациям округов переданы 49 заявок в связи с подтоплением частных домовладений и многоквартирных жилых домов. В Центральном округе таких случаев насчитывается 25, в Сеймском — 21, в Железнодорожном — три.

На места наиболее сложных подтопленных участков направлена оперативная группа управления ГО и ЧС Курска по адресам:

— 4-й Малиновый, 29/2, 1-я Малиновая, 50, 52, 54 (всего 17 частных домов). Там вода затопила дворовые территории и жилые строения. Уровень воды поднялся от 0,5 до метра. Сменой АСФ проводились работы по откачке ливневых вод, 1 августа эти работы продолжаются.

— 1-я Фатежская, 28, 32 40 — вода затопила дворовые территории и жилые строения. Уровень воды составил 30 сантиметров. Информация передана в МУП «Курскводоканал», бригада выезжала на место подтопления, работы ведутся.

— Нижняя Казацкая, 124, 126 — вода затопила дворовые территории и жилые строения. Информация передана в МУП «Курскводоканал», бригада выезжала на место подтопления, ливневки расчистили.

Также в городе с 18:00 часов увеличилось количество поваленных аварийных деревьев. К 23:00 их было 12, причем шесть деревьев упали на проезжую часть. Работы завершены.

Дворы превратились в океаны Фото: Даниил НАЙХИН

Информация о схождении селя по улице Береговой, 15 передана в комитет дорожного хозяйства и рабочим подрядной организации ООО «Благоустройство». На место происшествия также выезжала ОГ УГОЧС Курска.

Во время ливня в городе также возникли проблемы с отключением электроэнергии. По улицам Малиновой, 8А, Олимпийской и ВЧК отключения были ликвидированы АО «Курские электрические сети» в первые полчаса после возникновения неполадок.

- Инцидент, связанный с подтоплением подстанции № 938 по проспекту Хрущева, 24, привел к отключению света в девяти многоквартирных домах и оставил без электроснабжения более 3 100 человек. На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. К 13:00 1 августа трансформаторные подстанции № 934 и № 939 будут включены, а напряжение подано в дома №№ 30,32,32а,36,40,42,44 по проспекту Хрущева, - пообещал Игорь Куцак.

КАК ПОГОДКА?

Управление по делам ГО и ЧС Курска информирует граждан, что 1 августа на территории города будет облачно с прояснениями. Днем небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах грозы, ночью местами туман. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днём южной четверти 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.