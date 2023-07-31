Игорь Артамонов провел встречу с участниками конкурса управленцев «Лидеры России»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Игорь Артамонов встретился с участниками пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Им предстоит решить проблему оттока жителей региона в Москву и другие крупные города — такой кейс поставлен перед ними в рамках регионального этапа.

«Хотелось бы, чтобы вы направили свои знания на решение практических задач. Нам очень интересно услышать ваши предложения и обсудить заблуждения, если такие будут. Перед вами поставлена сложная задача, над которой мы работаем не первый год. Новые идеи нужны и важны», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. Региональный этап конкурса «Лидеры России» в программе появился впервые. Нововведение обсуждалось в Кремле на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента РФ Владимира Путина. Испытание призвано познакомить лидеров с представителями власти, которые, в свою очередь, смогут составить личное мнение о профессиональных качествах управленцев и выделить целеустремленных и талантливых земляков. Также участники смогут лучше познакомиться друг с другом, что пригодится им на последующих окружных этапах и в жизни.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Загрузить командное решение необходимо до девятого августа на официальном сайте конкурса. После экспертной оценки решения передадут главам субъектов РФ. У команд, подготовивших наиболее перспективные проекты, будет возможность поучаствовать в их практической реализации.