Последние новости Курска на 29 июля 2023 года: последствия урагана и изменения маршрутной сети

Внесены изменения в движение автобусов на девяти маршрутах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 1 августа на линии выйдет первая партия автобусов Volgabus среднего класса вместимости. Всего таких будет 51. Они начнут работать на магистральных маршрутах 28м, 35м, 82м и 85м.

Со вторника запускается новый маршрут 47п, он соединит площадь Перекальского и улицу Светлую. Это позволит улучшить доступность микрорайона Заря, на маршруте станут работать автобусы малого класса, сказали в Правительстве региона.

Также будут внесены изменения в движение автобусов на девяти маршрутах. В частности, автобус №41 будет курсировать от улицы 2-й Агрегатной через центр, далее по улице Бойцов 9-й Дивизии, проспекту Клыкова, улице Сумской и проспекту Плевицкой. Новой конечной остановкой будет ТЦ «Стройгигант».

На маршрутах 67п и 89г появятся дополнительные утренние рейсы для удобства сотрудников онкологического диспансера и предприятий, расположенных в микрорайоне Волокно.

Кроме того, часть маршрутов будет продлена или оптимизирована.

В Курской области продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на регион 28 июля. Из-за порывов ветра и ливня был обесточен ряд населенных пунктов.

В Курской области на контроле было находится семь муниципальных районов, 57 населенных пункта, 3448 домов, 7917 человек, из них 1996 детей, социально-значимых объектов - нет.

Через территорию Курской области на протяжении трех дней проходит грозовой фронт. 28 июля шторм затронул Горшеченский и Касторенский районы Курской области.

Как сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК Курской области, в поселке Новокасторное была повреждена кровля жилого дома, ее оперативно отремонтировали. Крыша на здании сельсовета будет восстановлена после наступления благоприятных погодных условий. Электроснабжение нарушено в 15 населенных пунктах.

В Горшеченском районе объявлен режим ЧС. В поселке Горшечное в результате удара стихии пострадали кровли 42 жилых домов, несколько автомобилей, полностью слетела крыша с кафе, сломаны и вырваны с корнем деревья. Работники оперативных служб уже очистили дороги от упавших веток и деревьев, движение открыто. Также устранены аварии на газовых сетях, газоснабжение потребителей восстановлено. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.

Аварийные бригады продолжают работать в усиленном режиме. В ликвидации локальных технологических нарушений в настоящее время задействовано 34 бригады, в их составе 71 энергетик и 34 единицы техники. Также в распоряжении филиала находится 101 резервный источник электроснабжения, который может быть использован для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно)