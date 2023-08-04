В Курской области повышают эффективность систем газоочистки

Сейчас идет завершающий этап технического перевооружения Фото: предоставлено пресс-службой

Более 200 млн рублей будет инвестировано в полное завершение программы техперевооружения газоочистительного оборудования на одном из ведущих предприятий Курской области. Проект планируют реализовать до 2025 года.

Всего здесь эксплуатируется 11 аппаратов газоочистки. Четыре из них были реконструированы ранее.

Техническое перевооружение систем газоочистки является одним из ключевых проектов Экологической программы, в которую входит целый комплекс природоохранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом на всех производственных площадках.

Реализация проекта позволит повысить эффективность фильтрации газов до показателя в 97% и снизить выбросы в атмосферный воздух на 7% к 2025 году.

Сейчас идет завершающий этап технического перевооружения систем газоочистки дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.