В Курской области в июне ускорилась годовая инфляция

В 2023 году инфляция по прогнозу составит до 6, 5% Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области годовая инфляция в июне ускорилась до 3,1% после 2,3% в мае. Это соответствовало общероссийской динамике. По данным курского отделения Банка России, в Курской области инфляция была даже несколько ниже, чем в ЦФО и России в целом (3,6% и 3,3% соответственно). Годовой рост цен ускорился в основном по данным аналитиков из-за ослабления рубля, смещения сезонности в ценах на овощи, увеличения издержек производителей, а также активизации спроса на отдельные непродовольственные товары.

В июне выросли цены на тепличные овощи после их снижения месяцем ранее. Так, в этом году огурцы и помидоры подешевели еще в мае, хотя традиционно это происходит именно в июне. Причем майское «удешевление» было значительней, чем в прошлом году, – увеличилось производство овощей, в том числе региональными хозяйствами. В июне медленнее стали снижаться цены на овощи открытого грунта, в том числе из-за исчерпания прошлогодних запасов отечественных корнеплодов.

Усилилось давление на цены со стороны издержек мясопроизводителей на приобретение импортных кормовых добавок и оборудования. Это привело к удорожанию в годовом выражении мяса птицы после его удешевления месяцем ранее.

- Увеличение инфляционного давления в июне связано прежде всего с расширением потребительского спроса, а также ослаблением рубля. При этом «правильного» курса рубля, заданного раз и навсегда, не существует. У участников экономики зачастую противоположные интересы. Импортерам нужен более крепкий рубль, экспортерам — более слабый. Валютный рынок помогает найти баланс этих интересов и определить, какой курс нужен экономике в данный момент, — отметил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.

Как отмечают аналитики, в ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления показатель годовой инфляции продолжит повышаться. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.