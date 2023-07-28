В центре Курска изменили сроки подачи горячей воды

Жителям центра горячую воду дадут позже намеченного Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вниманию жителей Центрального округа!

АО «Квадра» — «Курская генерация» с 12 по 25 июля проводила гидравлические испытания теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4, включающей Центральный округ.

Как сообщили в компании, специалисты выявили повреждения после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность от источника ТЭЦ-4. Срок подачи горячей воды для жителей Центрального округа переносится:

Ленина, 24, 26, 30, 38, 38А, Радищева, 35, Ватутина, 20 — 4 августа

Марата, 22, 24А — 11 августа

Ленина, 17, 19, 21, 23, 15, 25, Уфимцева, 2,3 — 4 августа

Сторожевая, 16/4, Гоголя, 65 — 7 августа

Димитрова, 103, 107, 105, 109 — 4 августа

Ленина, 55 — 31 августа

Ленина, 66, 74, 84, 86, 72, 70, Радищева, 83, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 79А, 79, Гоголя, 18, 10/12 — 7 августа

Халтурина, 2 — 18 августа

Семёновская, 75, 75А, 77, 79, Гоголя, 36 — 17 августа

Красная площадь, 6, 8, Радищева, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, Урицкого, 18, 18А, 20, 22, 31, 29, 29А, 16, 20Б — 8 августа

Ленина, 20, Золотая, 2а — 16 августа

Горького, 51, К. Зеленко, 5, 7, 9 — 18 августа

Горького, 35, 50, 40, К. Зеленко, 1, 3, 7А, Ленина, 37 — 9 августа

Ленина, 67, 67А, 71, пр-д Мирный, 3, 5, 7, 9, 11, Московский пр., 5Б, 4, Мирная, 4 — 15 августа

Радищева, 24 — 31 августа

Ватутина, 14, 19, 21, Радищева, 48 — 14 августа

Гоголя, 31 — 28 августа

Ленина, 12 — 31 августа

Почтовая, 15, 18, 19, 22, 26, 23, Марата, 27, Семёновская, 3, 26, Радищева, 29, 40, 28, 26, Кирова, 4, 9, 22, Золотая, 12, Димитрова, 4, 4А, 2/37А, 2/37А1, 2/37А2, 12, 12А, 14А, 6, 9 — 28 июля

Можаевская, 9, Горького, 26, 28 — 4 августа

Ленина, 90, 90/1, 90/2, Гоголя, 5, 1/90, Радищева, 87/7, 85 — 4 августа

Гунатовская, 32, Дзержинского, 40, 43, 18, 22, 20, 4, 22, 16А, 25, 19, 17, Кр. Армии, 2А, 23, 10, 12, 13, Невского, 4, 5, 7, 7А, 23, Добролюбова, 20, 22А, 6, 4, 9, 5, К. Либкнехта, 2, 4, 16А, 18, 20, 22, 3Д, 13, Советская, 15А, Ендовищенская, 2, 13, 9А, 4Б, Сосновская, 5, 1-3, 8, С. Перовской, 13, Гайдара, 10А, 5, 7 — 7 августа.