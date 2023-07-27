Передовые хозяйства выбирают технику компании Ростсельмаш

Александр Сидоров доволен работой техники Ростсельмаш и сервисным обслуживанием дилера компании - Агропромсервис.

Совещание по вопросу готовности к уборочной кампании 2023 года состоялось в Советском районе Курской области на площадке предприятия ООО «Русь». Провел его глава региона Роман Старовойт. Участников совещания познакомили с образцами сельскохозяйственной техники, которая работает на полях региона.

И. о. министра сельского хозяйства Курской области Наталья Гончарова подчеркнула, что особой популярностью сегодня пользуются образцы отечественных марок. Сельхозпроизводители прежде всего отдают предпочтение современным машинам, которые производит компания Ростсельмаш. Комбайны и тракторы отличаются высокой производительностью и надежностью.

Цифры говорят сами за себя: в хозяйствах подготовлено более трех тысяч зерноуборочных комбайнов. На нефтебазах достаточное количество горюче-смазочных материалов. В течение следующих 23 - 25 дней аграрии планируют убрать более 950 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. По итогам года ожидается произвести более 5,5 миллиона тонн зерна.

Слагаемые успеха

В современных условиях хозяйствования успех аграрной отрасли не в последнюю очередь зависит от государственной поддержки. По поручению Президента России осуществляется целый комплекс мер помощи. Это приобретение новой сельскохозяйственной техники, компенсация затрат на строительство объектов агропромышленного комплекса, помощь в заготовке семенного фонда и многое другое.

Все это в полной мере присутствует в ООО «Русь». Основной вид его деятельности - выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур на общей площади более 4,5 тысячи гектаров. Предприятие успешно развивается и модернизируется. Так, за 2019 - 2022 годы инвестиции в производство составили порядка 600 миллионов рублей. На данный момент созданы все условия для успешного проведения уборочной кампании.

Надо отметить, что предприятие имеет внушительный парк сельскохозяйственной техники отечественного производства. Как пояснил генеральный директор Александр Сидоров, много лет они плодотворно работают с компанией Ростсельмаш, начинали еще с комбайнов «Нива».

- Сегодня в хозяйстве, которое насчитывает 45 лет существования, имеются зерноуборочные комбайны ACROS 595 Plus, RSM 161. Выбор техники производства компании Ростсельмаш оправдан: машины высокого качества и по приемлемой цене. RSM 161 приобрели в прошлом году. Нравится его мощность, эта машина с успехом заменяет другие комбайны.

Довольны комбайнами и механизаторы (в хозяйстве их девять). Все как один отмечают высокую производительность, бережное отношение к зерну и соломе, а что касается рабочего места, оно очень удобное, к тому же настройки довольно просты у RSM 161.

Работая в уборочную 2022 года на такой современной технике, собрали неплохой урожай. Озимая пшеница составила 60 - 70 центнеров с гектара; ячмень - 65 ц/га, соя - 23 ц/га; семечко - 32 ц/га; кукуруза - 76 ц/га.

На предприятии умеют считать деньги, а потому постепенно обновляют транспортный парк новыми моделями Ростсельмаш. Подсчитали, что два RSM 161 заменяют по производительности три других зерноуборочных комбайна. Вот и решение кадровых вопросов. Технику приобретают по государственной программе № 1432, где предусмотрено льготное кредитование.

Еще один приятный бонус: сервисное обслуживание. Приобретая технику Ростсельмаш, клиент может быть уверен: при любой неисправности она не остановится в поле надолго, потому что у компании самая большая дилерская сеть в России. На складах дилеров всегда в наличии запасные части.

Трактор Ростсельмаш 2400 отличается мощностью, надежностью, высокой производительностью.

Хорошим урожаям хорошую технику

Сегодня у производителей аграрной техники для тех, кто растит хлеб, есть новое предложение. Это трактор Ростсельмаш 2400. В модельном ряду производителя он появился сравнительно недавно.

Участники совещания в Советском районе смогли рассмотреть новую модель со всех сторон и во всей красе.

Итак, параметры. Двигатель, установленный в недрах нового красавца, подкупает своей надежностью и качеством, может похвастаться мощностью в 430 лошадиных сил.

Высокая производительность, экономичность, соответствие строгим экологическим нормам - это те важнейшие показатели, за которые аграрии полюбили серию тракторов Ростсельмаш 2000.

Гидравлическая система позволяет подключать огромное количество дополнительных механизмов и агрегатов. Есть еще и штатный компрессор, с помощью которого можно быстро накачать колеса или подключить к тормозной системе прицепа.

Полноприводная техника с принудительной блокировкой, сочлененной рамой и мощным турбодизельным движком, поражает своими параметрами. Помимо впечатляющих характеристик, которые связаны с мотором и тяговыми свойствами трансмиссии 4х4, специа-листы отмечают возможности установки электронных систем, которые дают возможность дистанционно управлять агромашиной!

Механизаторов ООО «Русь» заинтересовала современная кабина с отличным обзором и кондиционером, а также с системами, которые упрощают работу в поле. Специалисты компании Ростсельмаш, которые отвечали на вопросы гостей Дня поля, поясняют, что в базе идет платформа РСМ Агротроник для удаленного контроля за работой машины, а в качестве опции может быть установлена новая электронная система, которая выстраивает маршрут и направляет трактор по полю с ювелирной точностью в 2,5 сантиметра параллельно предыдущему гону. За ходом работы трактора, подключенного к системе РСМ Агротроник, агроном может наблюдать из любой точки планеты, достаточно иметь мобильный телефон в руках.

Оценив все параметры, руководитель предприятия Александр Сидоров делает вывод, что качество новинки очевидно. В ближайшее время парк сельхозпредприятия «Русь» пополнится новым мощным агрегатом - трактором Ростсельмаш 2400.

Аграриям на заметку

Сельхозпроизводители Курской, Брянской, Орловской областей приобрели более десяти единиц недавно появившейся модели Ростсельмаш 2400.

Те, на чьих полях он уже трудится, отмечают явные преимущества. Мощные мосты имеют принудительную блокировку, которая активируется нажатием кнопки из кабины механизатора. Колесные редукторы передают всю мощь крутящего момента через геликоидальную шестерню. Вся нагрузка приходится на балку моста, а не на приводные компоненты. Особенность такой конструкции позволяет ставить сдвоенные или даже строенные колеса.

Подключать огромное количество дополнительного оборудования и агрегатов позволяет усиленная гидравлическая система. Есть еще и штатный компрессор, с помощью которого можно быстро накачать колеса или подключить к тормозной системе прицепа.

13 июля 2023 года между Ростсельмаш и правительством двух областей - Курской и Орловской - подписано соглашение «За урожай» (действует до 31 декабря 2023 года). Подписанное соглашение дает скидку 5% на ряд моделей зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, а также дополнительные 5% к программе «1432» на тракторы и адаптеры Ростсельмаш.

Александра Черных.