27 июля курян приглашают в #Реальноеместо

Будут работать разноформатные интерактивные локации Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 июля в Курске стартуют площадки нового креативного пространства #Реальноеместо 46/23 на улице Карла Маркса, 23.

По информации городского комитета культуры, каждый четверг с 16:00 до 18:00 на протяжении лета для всех желающих будут работать тематические локации, мастер-классы, выступления талантливой молодёжи, открытый микрофон, атмосферные фото, конкурсы и викторины.

27 июля в 16:00 можно посетить разноформатные интерактивные локации:

— «Краски будущего». Алена Мухина, дизайнер-график, моушн-дизайнер, член Союза дизайнеров России, старший преподаватель художественно-графического факультета КГУ, и Анна Седикова, художник, дизайнер-график, студентка КГУ, представят выставку собственных работ «КиберАРТ», проведут мастер-класс и поделятся секретами мастерства;

— «АРОМОмагия». Наталья Григоржевская, аромопрактик, познакомит с природными свойствами эфирных масел;

— «Выбираю спорт». Владимир Лихолетов, руководитель регионального центра тестирования ВФСК ГТО и главный тренер уличной атлетики в Курске, познакомит с тренировками и методиками, которые позволят улучшить физические качества;

— Иван Шурупов, тренер «Курской Академии Единоборств», мировой рекордсмен по выполнению комплекса Синди, расскажет о спортивных достижениях и для всех желающих проведёт зарядку;

— «Ближе к тексту». Молодые курские поэты, члены литературных клубов и объединений «Материя слова», «ДисКурсиЯ», «Стихийные стихи» обсудят новинки литературы, обменяются мнениями о книгах и чтении, а также представят произведения собственного сочинения;

— «НаСтолКи». Любители потренировать память, логическое и образное мышление познакомятся с новиками настольных игр клуба «Первый Легион».

Мероприятие организует Централизованная система библиотек Курска при поддержке комитета культуры города. Оно состоится при условии хорошей погоды.

КСТАТИ

28 июля, в день православного праздника Крещения Руси, по инициативе Министерства культуры Курской области в муниципальных кинотеатрах региона пройдет благотворительная акция с показом российского художественного фильма «Русский крест».

Картина снята по одноименной поэме Николая Мельникова. Режиссеры фильма - Эдуард Бояков и Петр Зеленов, главную роль исполнил Михаил Пореченков. Лента рассказывает о вновь обретенной человеком вере после падения.

В Курске показы пройдут в кинотеатрах «Юность», «Спутник», «Мир», «Ассоль». Информация о времени сеансов размещена на сайтах и в группах кинотеатров. Вход свободный.

А 26 августа пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».

В регионе бесплатно покажут самые кассовые отечественные картины 2023 года:

«Чебурашка» 6+ (режиссер Дмитрий Дьяченко)

«Вызов» 12+ (режиссер Клим Шипенко)

«Праведник» 12+ (режиссер Сергей Урсуляк)

В районах области показы пройдут в муниципальных кинотеатрах, а в Курске – на Театральной площади.