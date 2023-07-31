В Курской области зарегистрировали десять случаев болезни Лайма

Курянам советуют быть осторожными, отправляясь на природу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается сезон активности клещей - переносчиков опасных природно-очаговых инфекций.

Почти 1400 курян пожаловались на укусы

Как рассказали в курском Роспотребнадзоре, на 28 июля в больницы и поликлиники Курской области с жалобами на укусы клещей обратились 1393 человека, в том числе 635 детей.

- Сотрудники Роспотребнадзора организовали энтомологический мониторинг активности природных очагов и изучили численности и инфицированность клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашей территории (иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и прочее). Клещевой энцефалит на территории нашего региона не регистрируется, - рассказали в ведомстве.

Каждый пятый клещ заразен

В лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ по Курской области» было исследовано 1689 клещей, в том числе 1013 клещей, снятых с людей, и 676 из окружающей среды. В 350 (20,7%) обнаружены положительные находки, из них в 272 экземплярах - боррелии, в 74 - гранулоцитарный анаплазмоз (ГАЧ), в четырех моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

Всего в этом году в регионе зарегистрировано десять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), из них семь случаев среди взрослого населения и три случая среди детей до 14 лет.

В рамках общественной профилактики в регионе продолжаются противоклещевые (акарицидные) мероприятия. На сегодняшний день в регионе обработали против клещей 771,3 гектаров.

В это число вошли парки, скверы, места массового отдыха и пребывания населения, оздоровительные организации области.

При этом основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная профилактика, отмечают специалисты.

Меры безопасности

При посещении территорий, где могут обитать клещи, а это лесопарковые зоны, скверы и парки, загородные дачные участки, отдавайте предпочтение светлой одежде, чтобы облегчить быстрый осмотр и сразу обнаружить прицепившегося клеща.

Чтобы насекомое не заползло на тело, выходя на природу следует надеть куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку, ворот рубашки плотно застегнуть, верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Желательно проводить само- и взаимоосмотры для того, чтобы обнаружить клещей, каждые 15-20 минут.

Для обработки одежды можно использовать специальные аэрозольные химические средства – акарицидные (убивающие клещей), репеллентные (отпугивающие клещей) или акарицидно-репеллентные (сочетанного действия). Эти средства необходимо использовать строго по прилагаемой инструкцией.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, быстрее его снимите. Предпочтительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение.