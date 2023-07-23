Последние новости Курска на 23 июля 2023 года: "Кухни мира" в Красниково и музей - в драмтеатре

Фестиваль прошел рядом с уникальной мельницей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Парке мельниц в селе Красниково Курской области прошел гастрономический фестиваль «Кухни мира». Он состоялся в рамках проекта «Парк мельниц – культура 365», на реализацию которого получен грант Президентского фонда культурных инициатив.

Для гостей повара приготовили более 80 литров каши гарбузни, пироги, более 30 литров малосольных огурцов. Мастера Белгородского подворья в качестве сувениров сплели венки и провели игровую театрализованную программу. В зоне самовара всех желающих угощали различными травяными чаями – всего выпито более 400 литров горячих напитков. В подворьях азербайджанской, молдавской и кавказской диаспор была бесплатная дегустация национальных блюд.

Мастера областного Дома народного творчества провели мастер-классы по выпечке блинов, гости также учились гончарному мастерству, росписи кожлянской игрушки, созданию тряпичных и обереговых кукол.

В Парке мельниц регулярно проходят различные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках фестиваля прошел концерт кавер-групп из Курска и Железногорска, состоялись шоу «Поющих поваров» и бесплатный мастер-класс по бачате. На фестивале работала выставка-продажа фермерской продукции.

А в Курском областном драматическом театре им. А.С. Пушкина сейчас идет ремонт. Театр был построен в 1983 году, вопрос ремонта большого зала поднимали уже давно. Театральные кресла и напольное покрытие там не менялись более 20 лет.

Ремонт выполняется за счет поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость работ на 2023 год составила около 33 млн рублей.

В зрительном зале выполнены работы по замене напольного покрытия. Ориентировочно 15 августа ожидается поставка 890 театральных кресел, изготовленных из массива бука. На сцене выполнен частичный ремонт деревянных конструкций планшета сцены для дальнейшей покраски к открытию сезона. Запланирована полная замена звукового оборудования большой сцены. В фойе театра ведутся работы по приведению в первоначальный вид металлических элементов лестниц, зеркал, стен.

Директор «Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина» Сергей Конев рассказал, что 17 ноября в драмтеатре откроется музей имени Щепкина. Полное финансирование экспозиции взял на себя государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина.

Кроме этого, в рамках национального проекта «Культура» выделено 14 млн на будущий год. Они будут затрачены на оснащение малой сцены. Также руководство театра планирует заменить входную группу, двери зрительного зала, провести реконструкцию буфета.

На днях Директора одной из школ Льгова Курской области, обвиняемого в неуплате кредиторской задолженности и получении взяток, суд отправил под домашний арест.

С ходатайством об избрании меры пресечения обратился следственный отдел Курчатовского МСО СУ СК РФ по Курской области. В ходатайстве указано, что директор, зная, что в отношении него в 2013 году на основании вступившего в законную силу судебного решения было возбуждено исполнительное производство о взыскании кредиторской задолженности в размере около 3,5 млн рублей, уклонился от ее погашения.

Кроме того, в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года педагог за взятки разрешил ученикам школы использовать в ходе единого государственного экзамена запрещенные технические средства связи. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.177 и п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ.

Представитель следственного комитета настаивал на том, что педагог может скрыться от следствия и суда; угрожать свидетелям, оказывать на них давление; уничтожить и сокрыть доказательства по еще не предъявленным ему обвинениям.

Суд ходатайство удовлетворил.

Постановление обжаловано не было и вступило в законную силу.