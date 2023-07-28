В Курской области ветер повалил деревья и отключил свет

Непогода продлится до конца дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области прошел комплекс неблагоприятных погодных условий. В ряде районах области нарушено электроснабжения.

- Частные заявки от курян продолжают поступать. Ведутся восстановительные работы ,- рассказали в МЧС региона.

Огнеборцы первой специализированной пожарно-спасательной части Курска оказывали помощь спасателям аварийных служб города. Поступила заявка о падении дерева на дорогу на Силикатном проезде. Спасатели провели опиловку, движение транспорта по дороге восстановлено.

Всего в областном центре было три таких заявки. Все отработаны. Напоминаем, для уборки распиленных деревьев необходимо обратиться в управляющую кампанию.

28 июля в результате прохождения по Курской области комплекса неблагоприятный погодных явлений, (порывы ветра и дождь) обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС региона.

В Курской области на контроле находится семь муниципальных районов, 57 населенных пункта, 3448 домов, 7917 человек, из них 1996 детей, социально-значимых объектов - нет. На место аварии направлены силы и средства ТП РСЧС.

Ориентировочное время завершения проведения аварийно-восстановительных работ уточняется.

По данным МЧС Курской области, ветреная погода сохранится в течение 28 июля. Просьба быть предельно осторожными, находясь на улице: не стоять под рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Не парковать автотранспорт под деревьями.

Ранее КП сообщала, что до конца дня 28 июля в Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений – местами сильные ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град, усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.