«Терра» НЕ инкогнита: как работает крупнейшая дорожная компания Курской области

Предприятие использует в своей работе передовые технологии, например, Суперпейв.

Напомним, что компания «Терра» осуществляет строительство, текущий и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений на автомобильных дорогах в Курской области. Также предприятие занимается содержанием автодорог.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

Предприятие работает как на федеральных, так и на региональных дорогах. Например, одна из ее задач - привести в порядок дорогу Курск-Борисоглебск - Кшенский - граница Липецкой области в составе трассы Р-298 «Курск - Воронеж». Эта 49-километровая дорога была передана в федеральную собственность лишь в прошлом году, сейчас «Терра» выполняет ремонт на отрезке 0-23 км (укладка тонкого слоя (слоя износа) дорожного покрытия). Работы, по словам генерального директора предприятия Сергея Сургуча, много.

Сергей Сургуч досконально знает дорожную сеть региона

- Дорога была в таком состоянии, что по ней почти невозможно было ездить, - констатирует Сергей Сургуч. - Сейчас, в том числе, и благодаря нашим усилиям она приобретает такой облик, который должен быть у автодороги федерального значения.

На данный момент «Терра» ремонтирует в общей сложности около 70 километров автодорог, при этом повышенное внимание уделяется региональной опорной сети Курской области. Компания содержит 920 километров и при этом выполняет ремонт на определенных участках. План на этот год - привести в нормативное состояние 16 километров. К сегодняшнему дню на 13 из них ремонт уже выполнен.

- Это касается всех наших контрактов - заканчивать их, по возможности, раньше срока, - с уверенностью в голосе констатирует руководитель «Терры». - Кстати, опорную сеть - основные участки - мы содержим фактически на том же уровне, что и федеральные дороги. Это касается и покоса травы, и поддержания в надлежащем состоянии дорожных знаков, и ямочного ремонта... Полный цикл.

Компания содержит 920 километров дорог опорной сети

РАБОТА НОН-СТОП

В самом Курске «Терра» выполнила ряд знаковых проектов. Например, почти за год компания с нуля построила дорогу, соединившую проспект Дериглазова и северный въезд в город со стороны трассы М-2 «Крым».

- Очень сложный объект, - пожимает плечами Сергей Сургуч. - Почему? Во-первых, интенсивность движения: это вылетная магистраль, одна из самых загруженных в городе. Во-вторых, мы работали на этом объекте и днем, и ночью. Но главная сложность была связана с инженерной инфраструктурой: одна ветка газопровода пересекала дорогу сразу в двух местах! Поэтому пришлось приложить много усилий для того, чтобы переподключить газ.

Любопытный факт: все, кто приезжал на объект во время строительства (в том числе губернатор Курской области Роман Старовойт!) могли наблюдать новую, несвойственную для региона технику. Поскольку объект нужно было сдать в сжатые сроки, компания, как уже заметил Сергей Сургуч, работала в режиме 24/7. Не приходилось выбирать и погоду: работа кипела даже тогда, когда шел дождь, а под ногами были грязь и слякоть...

- Поэтому мы активно использовали технику с повышенной проходимостью, например, сочлененные самосвалы и вездеходы, - вспоминает генеральный директоры «Терры». - Главным для нас было не допустить остановку производственного процесса.

Конечно, были (и есть!) и другие важные объекты. В прошлом году компания привела в порядок около 15 улиц в Курске. В плане на этот год их девять (это меньше, зато они имеют большее значение для города), и в их числе - ремонт проспекта Победы.

- Согласно контракту, объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Думаю, сделаем это раньше, - делится прогнозом Сергей Сургуч.

А еще компания участвует в реализации программы Комплексное развитие сельских территорий Курской области. Так, сейчас «Терра» строит подъездные дороги к объектам системообразующей российской агропромышленной компании «Мираторг» (10,5 километра).

«ЭТО КАК ПЕЧЬ ПИРОЖКИ»

Примечательно и то, что «Терра» использует в своей работе самые современные технологии. В частности, предприятие выступило пионером в Курской области в применении такого ноу-хау, как Суперпейв (передовой метод разработки составов асфальтобетонов с высокой эксплуатационной надежностью).

- Дорога, где есть Суперпейв, служит 8-10 лет, то есть дольше предположенного гарантией срока, - говорит Сергей Сургуч. - Требование использовать самые современные разработки исходит от правительства региона, от Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. Вместе с властью мы выполняем одну важную задачу - делаем дороги качественными и безопасными.

В постоянном режиме обновляется и автопарк, но особая гордость «Терры» - это все-таки собственный асфальтобетонный завод (АБЗ) в поселке Юбилейный. В среде дорожников даже есть мнение, что это самый современный АБЗ во всей Курской области!

ООО «Терра» владеет современным асфальтобетонным заводом

- Завод был смонтирован в 2020 году. Его обслуживают восемь человек, которые работают в две смены, - рассказывает заместитель генерального директора ООО «Терра» по производству Дмитрий Стариков.

К беседе подключается начальник АБЗ Александр Сырцов.

- Работа каждого элемента завода отображается онлайн. Мы досконально знаем, сколько в каком бункере щебня, какая у асфальтобетонной смеси температура, - проводит экскурсию он. - У нас все доведено до автоматизма. Мы загружаем в компьютер определенную рецептуру, и на выходе получаем ту асфальтобетонную смесь, которая требуется. Это как печь пирожки: в один столько муки положил, в другой - столько.

А буквально на днях для всех работников АБЗ произошло радостное событие, к которому вся компания шла несколько лет: завод подключили к газу.

- Это большой праздник для нас! - не скрывает эмоций Дмитрий Стариков. - Дизельное топливо доставляло некоторые проблемы - это ведь логистика, доставка... А сейчас просто включил аппаратуру - и все работает.

На территории АБЗ у «Терры» есть своя дорожно-испытательная лаборатория, которую возглавляет Юрий Васюков. Специалисты осуществляют входной контроль качества всех материалов, внимательно следят за тем, чтобы они соответствовали всем ГОСТам и нормативам.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

При этом Сергей Сургуч подчеркивает: компания не могла бы развиваться, если бы не ее боеспособный коллектив. С сотрудниками руководителю предприятия повезло, признается он.

- Многие наши ребята начинали, как говорится, с лопаты. 95% от всего производственного отдела - это люди, которые в начале своего пути были дорожными рабочими. Например, Павел Храмцов, который сейчас является производителем работ. Или начальник участка Вадим Валивахин - он тоже когда-то был дорожным рабочим. Примеров много, - отмечает Сергей Сургуч. - Наши сотрудники не понаслышке знают, как выстроен весь процесс. Это очень большой плюс.

Для тех же, кто готов проявить себя и не боится принимать ответственность, в компании предусмотрена возможность для карьерного роста.

- Не буду скрывать: как и многие другие дорожно-строительные компании в стране, мы испытываем некоторый кадровый голод - на сегодняшний день у нас открыто около 100 вакансий. Компания развивается, поэтому новые люди очень нужны! - резюмирует генеральный директор ООО «Терра».

НА ЗАМЕТКУ

«Терра» содержит дороги в 7 районах Курска - Щигровском, Черемисиновском, Советском, Касторенском, Тимском, Мантуровском и Горшеченском. По сути, это четвертая часть региона.

- На дворе июнь, но мы уже вовсю готовимся к зимнему периоду. К августу у нас должно быть заготовлено 150% от необходимого количества противогололедных материалов, всегда берем с запасом, потому что погода - вещь непредсказуемая, - говорит генеральный директор компании Сергей Сургуч.

- ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 240 тысяч «кубов» - объем выемки грунта при строительстве подъездных дорог к объектам «Мираторг», которое осуществляет «Терра». Это около 20 000 самосвалов.

- 170 тысяч тонн асфальтобетона уложила «Терра» в прошлом году (60 км). В планах на этот год - 230 тысяч тонн (90 км).

- 571 человек работает в ООО «Терра».

- 100 - 150 километров дорог может ремонтировать «Терра» в год.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ terra46.ru

Фото: Руслан Журкин