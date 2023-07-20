Курская область увеличила экспорт зерновых, зернобобовых и масличных культур

Самые востребованные культуры – пшеница и кукуруза Фото: Светлана ВОЛКОВА

За шесть месяцев 2023 года из Курской области экспортировано 316,6 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Контролировали качество и безопасность отгружаемой продукции специалисты Курского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Курские сельскохозяйственные товары экспортировались в Республику Беларусь, Латвию, Сербию, Польшу, Израиль и Армению. Самые востребованные культуры – пшеница (148 тыс.тонн), кукуруза (126,2 тыс. тонн), ячменный солод (27, 1 тыс. тонн), люпин (3,5 тыс. тонн), соя (5,4 тыс. тонн), а также сорго, овес, семена горчицы, сафлор, семена конопли, горох и просо.

Спросом в зарубежных странах пользуются и продукты переработки зерна. Так, в первом полугодии 2023 года специалисты Курского филиала провели испытания отгружаемой на экспорт крупы гречневая, крупы «манная овсяная», муки гречневой, хлопьев зерновых (смесь хлопьев), отрубей пищевых и толокна. Основные направления – Чехия, Израиль, Молдова, Армения, Республика Беларусь и Сербия.

Экспортные поставки из Курской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно выросли: за шесть месяцев прошлого 2022 года из Курской области было экспортировано 91,6 тысяч тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки.

- Количество отгружаемой продукции за отчетный период увеличилось почти в три с половиной раза. Большим спросом пользуется крупа гречневая курских производителей. Она экспортируется сразу в шесть стран. В целом, география экспорта за последний год не изменилась, - рассказала директор Курского филиала «Центра оценки качества зерна» Елена Колмогорова.