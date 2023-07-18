«Ростелеком» расширил оптическую сеть в Курской области

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Связисты проложили более 60 километров оптоволокна и смонтировали оборудование емкостью свыше 1 100 абонентских портов. Благодаря этому высокоскоростной интернет и множество цифровых сервисов провайдера стали доступны жителям почти двух с половиной тысяч домохозяйств региона.

Светлана Денисьева, и.о. директора по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша приоритетная задача — обеспечить качественной связью курян, проживающих как в городах, так и в небольших населенных пунктах. С начала года к высокоскоростному интернету по технологии GPON мы подключили семь районов Курской области. Благодаря этому свыше восьми тысяч человек получили доступ во Всемирную сеть. Стабильное соединение и высокая скорость передачи данных дают возможность населению пользоваться цифровыми сервисами провайдера для комфортной жизни, работы и досуга независимо от места проживания. Большим спросом у абонентов в частном секторе пользуется услуга "Видеонаблюдение"».

Олег Кошарный, житель Сухиновки:

«Мы очень давно ждали, когда в наше село проведут интернет и мы сможем пользоваться современными цифровыми услугами. Я сразу оснастил жилье камерами "Ростелекома" снаружи и внутри дома. У меня трое детей, и теперь в любое время мы с супругой можем присматривать за ними и точно знать, кто целый день отдыхал, кто учился, а кто устроил беспорядок во дворе. Да и во время отпуска меньше будем переживать за сохранность имущества. Очень здорово, что технологии так помогают нам в жизни!».

Услуга «Видеонаблюдение» включает в себя облачный сервис видеонаблюдения и камеру – уличную или внутреннюю – с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой. Пользователь может наблюдать попадающие в обзор камер события в любое время в режиме онлайн. В качестве дополнительных опций можно настроить получение уведомлений о движении и звуке. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней.

Получить информацию о сервисе и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.

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