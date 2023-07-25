В Курске бывших супругов приговорили за шпионаж

Дело слушали в закрытом заседании Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд огласил приговор по делу о госизмене и приготовлении к диверсии.

Курский областной суд рассматривал уголовное дело по обвинению двух жителей Курска, бывших супругов – 50-летнего мужчины и 41-летней женщины по ст. 275 УК РФ, в государственной измене, то есть совершенном гражданином РФ шпионаже – передаче и соборе по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации и оказании иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации;

ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ – приготовлении к совершению взрыва, направленного на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, организованной группой, не доведенного до конца по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, мужчину также обвиняли еще в одном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

30 мая было начато рассмотрение этого уголовного дела по существу.

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.

25 июля Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях. По совокупности преступлений суд дал мужчине 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части - в ИК строгого режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей, ограничением свободы сроком на полтора года, а женщине - 13 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей, ограничением свободы сроком на год.

Приговор может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.