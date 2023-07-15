Курские ученые приняли участие в Форуме будущих технологий

Мероприятие проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий

Фонд Росконгресс пригласил, в том числе ученых из Курской области, а также других представителей научного сообщества на Форум будущих технологий для экспертно-аналитического сопровождения мероприятий деловой программы.

В экспертную группу вошли сотрудники из ведущих российских вузов и научных учреждений, представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского института стали и сплавов (МИСИС), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-Петербургского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Алтайского государственного университета, Курского государственного университета, государственного университета телекоммуникаций и информатики, Южно-Уральского государственного университета и других.

Экспертам предстоит проанализировать результаты дискуссий на мероприятиях деловой программы, оценить научную и практическую значимость ключевых дискуссий Форума. Итогом их работы станут экспертные заключения по ключевым темам повестки мероприятия.

- Форум будущих технологий стал самым наукоемким мероприятием Фонда Росконгресс и источником новых знаний, которые сформируют технологическую основу будущего развития России, - отметил заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих.

Форум будущих технологий – главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Мероприятие проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года.