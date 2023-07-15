Последние новости Курска на 15 июля 2023 года: падение беспилотника и штормовой прогноз

Днем будет до +26 Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курчатове Курской области устраняют последствия инцидента, который произошел ночью 14 июля на улице Энергетиков.

Как сообщала ранее КП, ночью 14 июля здесь упал беспилотник. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были.

Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление в квартирах.

Заместитель Губернатора Роман Денисов днем 14 июля приехал на место происшествия, оценил ситуацию и заверил горожан, что все необходимые работы будут выполнены в установленные сроки.

В квартирах уже проводят замеры окон для установки стеклопакетов.

В ходе специальной военной операции погиб курянин.

Об этом сообщили в Правительстве региона.

2 июля в городе Щигры Курской области простились с Никитой Бредихиным. Ему было 22 года. Никита закончил Пригородненскую школу. Он был призван в рамках частичной мобилизации.

Рядом с торговым центром «Куряночка» провалился тротуар. На это пожаловались горожане в социальных сетях.

По сообщению комитета дорожного хозяйства, рабочие ООО «Благоустройство» приступили к восстановлению тротуарной плитки. Полностью же благоустраивать площадь возле «Куряночки» начнут в 2024 году. За это проголосовали горожане. Курянам на выбор предлагалось несколько общественных мест, которые возможно привести в порядок и сделать более современными и комфортными. Наибольшую поддержку получил первый вариант планировки площади возле ТЦ «Куряночка».

В Курской области сохраняется штормовой прогноз на 15 июля, несмотря на то, что днем ранее ураган обошел областной центр. По данным Курского Гидрометцентра на территории области 15 июля будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо—западный 8-13, местами порывы 18 метров в секунду.

Температура днем - 21-26°.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).