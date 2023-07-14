В Липецкой области более тысячи человек прошли профессиональное переобучение

.

Наибольшим спросом пользуются программы по работе на маркетплейсах и в сфере бьюти-индустрии. «Сегодня трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и мы прилагаем максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении социальной политики региона, профподготовку или переподготовку можно пройти по более 300 направлениям – от сварщика до IT-специалиста. Обучение длится от 72 до 506 часов. Формат обучения разный, в том числе дистанционный. По целому ряду компетенций доступны курсы для людей без образования. Обеспечивают обучение федеральные операторы проекта «Содействие занятости». Это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) и Томский государственный университет.

«Важно, чтобы у людей всех возрастов была возможность улучшить свои профессиональные навыки, а при необходимости – получить новую профессию, – считает заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова. – Нацпроект «Демография» дает эту возможность. Причем гражданам старше 50 лет проще всего воспользоваться ею, им достаточно паспорта для того, чтобы подтвердить свое право на бесплатное профобучение или переобучение».

Стать участниками программы бесплатного профобучения и переобучения могут безработные граждане, граждане старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, граждане, находящиеся под риском увольнения, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, члены семей лиц, погибших при выполнении задач в ходе СВО. Записаться на обучение можно на сайте «Работа России», в разделе «Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.