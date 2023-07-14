Под Курском устраняют последствия падения беспилотника рядом с АЭС

Власти региона отчитались о ходе работ Фото: с личной страницы в соцсети.

По поручению Губернатора Курской области Романа Старовойта в Курчатове приступили к работам по устранению последствий ночного инцидента. ЧП произошло на улице Энергетиков Курчатова Курской области.

Как сообщала ранее КП, ночью 14 июля здесь упал беспилотник. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были.

Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление в квартирах.

Заместитель Губернатора Роман Денисов днем 14 июля приехал на место происшествия, оценил ситуацию и заверил горожан, что все необходимые работы будут выполнены в установленные сроки.

В квартирах уже проводят замеры окон для установки стеклопакетов.