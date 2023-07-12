Способная молодежь может попасть в кадровый резерв правительства Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Подписано соглашение о сотрудничестве правительства региона, Липецкого района и Липецкого филиала РАНХиГС. Стороны договорились о прохождении студентами Президентской академии оплачиваемой практики в администрации Липецкого района. После практики их будут принимать на работу в муниципалитет, где и пройдет формирование будущего специалиста.

«В госструктурах трудятся талантливые специалисты, многогранные личности, которые проявили себя как профессионалы на своих должностях. Мы хотим, чтобы молодёжь не только относилась к работе госслужащих с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу. И для достижения её старалась учиться на «отлично», проявляла активную жизненную позицию, развивала лидерские качества и расширяла кругозор», – поясняет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

После муниципальной службы способная молодежь может попасть в кадровый резерв правительства региона. В итоге на работу в структуры власти придут не просто молодые и образованные сотрудники, но люди с опытом работы «на земле». Заключить такое соглашение предложил глава Липецкого района Давид Тодуа после встречи со студентами в рамках проекта «Госслужба в лицах». Правительство региона идею поддержало.

Молодые кадры – это всегда новые идеи и свежий взгляд, считает руководитель муниципалитета. Он планирует принять молодых специалистов на работу в правовой и финансовый комитеты, в комитете экономики. Но до этого студентов необходимо сформировать как специалистов, этим займутся наставники. Ими станут руководители подразделений администрации района, главным наставником будет Давид Тодуа.

«Липецкий муниципальный район станет пилотной площадкой, на которой мы планируем обкатывать новый проект. Курировать его будут исполняющая обязанности начальника управления государственной службы и кадровой работы Елена Соломахина и начальник управления делами правительства Ирина Головлева. Каждая из них – яркий пример руководителя, у которого можно учиться не только студентам», – сказала директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова.