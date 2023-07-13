Город горняков Железногорск Курской области празднует День металлурга

Площадь Дворца горняков традиционно украсил настоящий карьерный БелАЗ

К Дню металлурга более 500 лучших сотрудников Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева на торжественных вечерах во Дворце горняков и подразделениях комбината получили награды разного уровня. На Галерее славы обновили портреты передовиков производства.

Праздничной дате посвящаются спортивные мероприятия – горняки организовали соревнования по гиревому и городошного спорту, шахматам, футболу, стритболу, бадминтону, волейболу и теннису. Для юных железногорцев на улицах города проходят спортивные детские эстафеты, конкурс детского рисунка на асфальте. На стадионе «Горняк» состоится большое событие для любителей регби – турнир на Кубок Варичева с участием команд Железногорска, Курска, Брянска и Воронежа.

Праздничную атмосферу в городе создают баннеры и сити-форматы с портретами работников МГОКа. Площадь Дворца горняков традиционно украсил настоящий карьерный БелАЗ, рядом с которым могут сфотографироваться жители и гости Железногорска.

Во Дворце горняков состоится праздничный фестиваль «Играй, гармонь». А в парке имени Никитина все желающие смогут увидеть показательные выступления по боксу, гиревому спорту, тхэквондо и «Железного Клуба».

- Коллектив Михайловского ГОКа продолжает славные традиции своих предшественников, на высоком уровне решает сложные профессиональные задачи, укрепляя промышленный потенциал России. Мы продолжаем развивать производство и внедрять передовые технологии. В активную фазу вступило строительство второй очереди дробильно-конвейерного комплекса в карьере, – отметил управляющий директор МГОКа Антон Захаров. – Все достижения комбината – это, прежде всего, заслуга работников нашего большого горняцкого коллектива.