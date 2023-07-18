Как изменится возраст призыва для курян?

80% призывников будут служить в подразделениях Западного военного округа Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 июля завершился весенний призыв в армию. Его итоги подвел военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько:

- Около 80% призывников будут служить в подразделениях Западного военного округа, 25 курян отправились в ВДВ, в Президентский полк - три человека.

- Желающих служить в этом призыве было очень много, некоторые ребята не смогли попасть в ряды Вооруженных сил РФ этой весной. Пойдут служить осенью, - сказал Игорь Александрович.

Но некоторые продолжают уклоняться от получения повесток. Таких в областном центре почти 600 человек. В отношении них уже осенью будут действовать новые правила: молодые люди должны самостоятельно в течение двух недель после указа прийти в военный комиссариат, где состоят на воинском учете, иначе на них начнут распространяться ограничения на управление автотранспортом, получение прав на управление транспортным средством.

Также Игорь Ясько рассказал об изменениях, которые затронут призыв.

- Со следующего года приняты изменения, которые будут проходить поэтапно. В 2024 году призыву подлежат граждане от 19 лет до 30, в 2025 году - от 20 до 30 лет и еще через год - от 21 до 30 лет. Если гражданин изъявит желание пойти служить в 18 лет, он имеет возможность написать специальное заявление в призывную комиссию и может быть зачислен на воинскую службу. Это не запрещено, - сказал комиссар.

Продолжается и работа по набору на военную службу по контракту.

По словам Игоря Ясько, контрактник получает ежемесячное денежное довольствие в размере 204 тысяч рублей, разовую выплату в размере 195 тысяч при заключении контракта и аналогичную выплату в размере ста тысяч от губернатора. Также предусмотрен ряд льгот, распространяющийся как на самого контрактника, так и на членов его семьи.