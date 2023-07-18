В Курске пройдет фестиваль школьных театров

Постановки ребят покажут в драматическом театре
Фото: Даниил НАЙХИН
Стали известны участники фестиваля школьных театров «Точка отсчета».
Фестиваль пройдет в Курском областном драматическом театре имени А.С. Пушкина с 31 октября по 4 ноября. По его итогам определят победителей в разных номинациях. Организаторы: Курское отделение Союза театральных деятелей России совместно с Курским государственным драматическим театром им. А. С. Пушкина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Творческие коллективы, которые примут участие в фестивале:
• Центр детского творчества – спектакль-притча «Крылья любви» (заявка №4)
• Дворец пионеров и школьников г. Курска – спектакль «Весенняя сказка» (заявка №12)
• Областной дворец молодежи – фантастическая сказка «Кентервильское приведение» (заявка №19)
• Детско-юношеский центр «Оберег» – спектакль «Однажды играли» (заявка №22)
• ДШИ №7 г. Курска – спектакль «Песнь о великом походе» (заявка №29)
• СОШ №2 города Дмитриева – пластический театр теней «Сказка о царе Салтане» (заявка №53)
• Центр детского творчества г. Железногорска – романтическая история «Тутта и Людвиг» (заявка №58)
• Кореневский РДК им. Е.А. Фурцевой Кореневского р-на – спектакль «Собачья дверца» (заявка №72)
• Большесолдатская СОШ Большесолдатского р-на – сказка «Как чуть не съели королеву Булочку» (заявка №78)
• Дом искусств «Ритм» г. Курска – спектакль «Маленький принц» (заявка №87)
Театр кукол:
• Детский сад комбинированного вида №19 Курска – спектакль «По щучьему веленью» (заявка №23)
• Черемисиновский РДК Черемисиновского р-на – кукольный спектакль «Как небо на землю упало» (заявка №71)
Специальная номинация:
• Социальный инклюзивный театр «Мечтатели» Центра детского творчества – спектакль «Сказка о розовом мышонке» (заявка №6)
В июле в Курске пройдет ряд спортивных мероприятий.
19 июля в 10:00. Открытие Летней областной Спартакиады среди детей-инвалидов.
Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).
20 июля в 15:00, 21 июля в 9:00. Чемпионат Курской области по легкой атлетике.
Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).
23-29 июля в 10:00. Первенство Курской области по теннису (юноши и девушки до 13 лет), посвященное 80-летию Курской битвы (турнир РТТ).
Курск, ул. Сумская, 6 (Спортивная школа «Академия тенниса»).
23 июля в 10:00. 2 этап чемпионата области по пейнтболу (механика, 3х3).
Курск, урочище Цветов лес, учебно-тренировочная база «Цветов лес».
22 июля в 10:00. Фестиваль «Дуатлоша».
Курск, ул. Советская, 3д, (стадион СШОР по фехтованию).
23 июля в 17:00. Курский «Авангард» встречается с ФК «Родина-2».
Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).