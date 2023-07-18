В Курске пройдет фестиваль школьных театров

Постановки ребят покажут в драматическом театре Фото: Даниил НАЙХИН

Стали известны участники фестиваля школьных театров «Точка отсчета».

Фестиваль пройдет в Курском областном драматическом театре имени А.С. Пушкина с 31 октября по 4 ноября. По его итогам определят победителей в разных номинациях. Организаторы: Курское отделение Союза театральных деятелей России совместно с Курским государственным драматическим театром им. А. С. Пушкина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Творческие коллективы, которые примут участие в фестивале:

• Центр детского творчества – спектакль-притча «Крылья любви» (заявка №4)

• Дворец пионеров и школьников г. Курска – спектакль «Весенняя сказка» (заявка №12)

• Областной дворец молодежи – фантастическая сказка «Кентервильское приведение» (заявка №19)

• Детско-юношеский центр «Оберег» – спектакль «Однажды играли» (заявка №22)

• ДШИ №7 г. Курска – спектакль «Песнь о великом походе» (заявка №29)

• СОШ №2 города Дмитриева – пластический театр теней «Сказка о царе Салтане» (заявка №53)

• Центр детского творчества г. Железногорска – романтическая история «Тутта и Людвиг» (заявка №58)

• Кореневский РДК им. Е.А. Фурцевой Кореневского р-на – спектакль «Собачья дверца» (заявка №72)

• Большесолдатская СОШ Большесолдатского р-на – сказка «Как чуть не съели королеву Булочку» (заявка №78)

• Дом искусств «Ритм» г. Курска – спектакль «Маленький принц» (заявка №87)

Театр кукол:

• Детский сад комбинированного вида №19 Курска – спектакль «По щучьему веленью» (заявка №23)

• Черемисиновский РДК Черемисиновского р-на – кукольный спектакль «Как небо на землю упало» (заявка №71)

Специальная номинация:

• Социальный инклюзивный театр «Мечтатели» Центра детского творчества – спектакль «Сказка о розовом мышонке» (заявка №6)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В июле в Курске пройдет ряд спортивных мероприятий.

19 июля в 10:00. Открытие Летней областной Спартакиады среди детей-инвалидов.

Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).

20 июля в 15:00, 21 июля в 9:00. Чемпионат Курской области по легкой атлетике.

Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).

23-29 июля в 10:00. Первенство Курской области по теннису (юноши и девушки до 13 лет), посвященное 80-летию Курской битвы (турнир РТТ).

Курск, ул. Сумская, 6 (Спортивная школа «Академия тенниса»).

23 июля в 10:00. 2 этап чемпионата области по пейнтболу (механика, 3х3).

Курск, урочище Цветов лес, учебно-тренировочная база «Цветов лес».

22 июля в 10:00. Фестиваль «Дуатлоша».

Курск, ул. Советская, 3д, (стадион СШОР по фехтованию).

23 июля в 17:00. Курский «Авангард» встречается с ФК «Родина-2».

Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).