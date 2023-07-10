В Липецке откроют новый памятник летчикам

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Новый памятник летчикам авиацентра установили в центре Липецка. Скульптура будет располагаться на перекрестке у областного краеведческого музея и станет подарком к 320-летию города и 70-летию авиацентра.

«Липецкие летчики — это наша гордость. Авиацентр проводил подготовку не только лучших пилотов, но и космонавтов. Обучает пилотированию самой современной техники. Асы Липецкой области — пример служения Родине, профессионализма, чести и доблести», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Памятник создал скульптор Вадим Кириллов из Смоленска. Эскиз он согласовывал с мэрией города, задумка осталась почти неизменной. Главная идея композиции с фигурами двух летчиков — преемственность поколений и традиций.

Скульптуру автор сопровождал в Липецк и участвовал в установке. Композиция отлита из бронзы, весит 2,5 тонны, ее высота — 4 метра. Торжественное открытие состоится на праздновании Дня города 14 июля.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.