Более 120 жителей Липецкой области стали получателями «Агростартапа»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Развивать свой бизнес начинают все 34 липецких фермера из 13 районов, получившие в результате отбора грант «Агростартап» в прошлом году. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, гранты – очень востребованный инструмент господдержки среди региональных малых форм хозяйствования.

Самой большой популярностью пользуется грант «Агростартап». Ежегодно на конкурс по предоставлению этого вида господдержки подается наибольшее количество заявок. В 2022 году их было 82, в 2023 – 85. С этого года максимальная сумма гранта увеличилась с 3 млн до 5 млн рублей. И если грантополучателям этого года средства только поступают, и у них есть еще время, чтобы закупить все необходимое и приступить к реализации проекта, то фермеры, ставшие обладателями «Агростартапа» в 2022 году, уже воплощают свои идеи и мечты в жизнь.

Традиционно, самое большое количество проектов – по выращиванию молочного и мясного крупного рогатого скота. В 2022 году было одобрено 14 таких заявок из девяти районов. Все большую популярность набирает выращивание ягодных культур. В прошлом году с помощью гранта выращивать садовую землянику и малину решили 10 фермеров из шести районов. Овцеводство захотели развивать в Елецком, Краснинском и Усманском районах, выращивать «борщевой набор» – в Добровском и Долгоруковском. Липецкий район сделал акцент на пчеловодство, там «Агростартап» получили два фермера.

Из необычных проектов можно выделить три. В Хлевенском районе должен появиться питомник фундука. В Грязинском районе решили разводить осетровые породы рыбы. Выполнены работы по обустройству пруда: построили специальное гидротехническое сооружение и подключили его к автономным источникам водоснабжения. Этим летом в пруду уже будут плавать мальки. В Елецком районе строится высокотехнологичное производственное помещение для выращивания зеленных культур на базе российской цифровой платформы «Виртуальный агроном». Осенью там будут расти различные виды салатов и базилик. В конце 2023 – начале 2024 года все получатели «Агростартапа – 2022» должны будут показать результаты своей работы.

Грант «Агростартап» действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За пять лет на этот грант из федерального и областного бюджетов было выделено почти 400 млн рублей, 121 человек стал получателем «Агростартапа». «Фермеры региона успешно реализуют выданные им агростартапы. Свой опыт они неоднократно представляли на федеральном уровне и получали заслуженные награды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.