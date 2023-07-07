23-летняя курянка снялась в новой картине с Марией Ароновой

Режиссер проекта – Борис Дергачев, дебютирующий в качестве постановщика полнометражной ленты

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. С этим семейным праздником россиян поздравил актерский состав фильма «Праздники», премьера которого состоится в кинотеатрах страны 7 сентября.

«Праздники» — жизнеутверждающая комедия от создателей «Бати». Главные герои фильма – типичная российская семья, в которой, помимо, любви и верности, конечно, есть свои скелеты в шкафу. Несмотря на то, что Пыжовых вряд ли можно назвать эталонной семьёй, герои «Праздников» подкупают тем, что они – настоящие! Та самая ячейка общества, которая бок о бок проходит огонь, воду, и медные трубы. Авторы надеются, что Пыжовы станут такой же любимой зрителями семьей, как Кузякины из фильма «Любовь и Голуби» или Горбунковы из «Бриллиантовой руки».

- Мне кажется, что сейчас такое время, что нужно стараться как можно чаще находить время на то, чтобы обнимать близких и проводить с ними побольше времени. И День семьи, любви и верности – отличный повод сказать своим родным, как сильно вы их любите. Мы в свою очередь всей командой фильма «Праздники» поздравляем вас! И, конечно, приглашаем вас в кинотеатры уже через пару месяцев. Наш фильм уже тоже стал для нас родным, это наше общее детище, которое мы с любовью делали для вас, - говорит народная артистка РФ Мария Аронова.

По мнению актера Виталия Хаева, любой праздник – это как терапевтическое действие:

- Ты приезжаешь в родной дом, где можешь освободиться от каких-то своих мыслей, которые всегда тебя преследуют. Ты попадаешь в какую-то атмосферу непреодолимой правды, которая из тебя вытаскивает какие-то неожиданные вещи.

В фильме наряду с известными актерами также приняла участие Марина Семяновская, уроженка Курска. Зритель ее знает по ролям в таких проектах, как «СашаТаня», «Патриот» и многим другим. В фильме "Праздники" она сыграла девушку-хостес.

Режиссер проекта – Борис Дергачев, дебютирующий в качестве постановщика полнометражной ленты.

В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина, Денис Парамонов, Сергей Канаев.

Премьера фильма «Праздники» состоится во всех кинотеатрах России с 7 сентября.

ЗНАЙ!

Марина Семяновская родилась 13 октября 1999 года в Курске.

В 2020 году окончила Ярославский театральный институт.

Студентка Высшей школы сценических искусств К.А.Райкина (курс С.В.Шенталинского).

Марина снималась в таких фильмах, как "Патриоты", "СашаТаня", "Секреты" и другие.

Сейчас в производстве находятся еще две картины с участием курянки - "Толкователь снов" и "Волшебный участок".