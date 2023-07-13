В Курской области задержали россиян по подозрению в передаче информации ВСУ

Россиян подозревают в том, что они собирали сведения об объектах Минобороны на территории региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Курской области пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа россиян. Их подозревают в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны.

Следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении двух участников указанной группы возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии). Подозреваемые находятся под стражей и дают признательные показания, добавили в ведомстве.