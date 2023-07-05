6 июля курянам отключат воду

Подачу возобновят после пяти часов вечера 6 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июля в Курске будет приостановлена подача холодной воды. Об этом сообщили в мэрии Курска.

В связи с проведением ремонтных работ в четверг, 6 июля, с 9:00 до 17:00 подача воды будет приостановлена в микрорайоне КЗТЗ и Центральном округе на улицах:

50 лет Октября, Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Ломоносова, Щепкина, Дзержинского (от дома №47 и выше), Большевиков (от дома №42 и выше), Суворовская (от дома №56 и выше), Зеленая, Щемиловка, Бойцов 9-й Дивизии (от дома №134 и выше), Мичурина, Береговая, Асеева, Энгельса, Песковские улицы, Красная Армия (от дома №34 и выше), Пионеров (от дома №28 и выше), Нижняя Луговая, Петра Минакова, Малиновая, Кольцова, Рассыльная, Бочарова, Овечкина, Чумаковская, Дружининская (от дома №34 до дома №17), Запольная (от дома №7 и выше), Планерная, Бурцевка (от дома №36 и выше), Косиновская, Масловка и Новая Масловка, Пучковка (от дома №17 и выше), 1-я и 2-я Орловская, Звездная, Веспремская, Студенческая, Орловская и Майский бульвар (дома №9 и 11).

В переулках:

Воротние, Выгонные, Аэродромные, Суворовские, Пирогова, Благодатные, Энгельса, Нижние Луговые, Фатежские, Запольные, Планерные и Бурцевские, в Узеньком и Бурцевском проездах, проезде Сергеева.

А также на проспектах:

Клыкова, Надежды Плевицкой, Хрущева, Дружбы, Энтузиастов (нечетные номера домов) и в застройке индивидуальных жилых домов по проспекту Дружбы с прилегающими улицами.

Жителей просят заранее сделать запасы воды. Телефон для справок 70-06-14.