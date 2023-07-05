На модернизацию трамвайной сети Курска выдали 443,5 миллиона рублей

Пока маршруты в городе обслуживают старые вагоны Фото: Даниил НАЙХИН

ВЭБ.РФ выдал первые 443,5 миллионов рублей для проекта модернизации трамвайной сети Курска. Средства будут направлены на закупку подвижного состава.

Городу требуется полная замена рельсового и сетевого хозяйства, трамвайного депо и подвижного состава. В рамках модернизации обновляются 42,6 километров трамвайных путей, идет реконструкция восьми тяговых подстанций и депо, будут закуплены 22 односекционных трамвая «Львенок». Первый трамвай, специально разработанный для Курска, уже прибыл в город в марте 2023 года, на нем проходит обучение местных специалистов.

Курск входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило Правительство Российской Федерации. Куратором программы в Правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. По поручению Правительства РФ ВЭБ.РФ также является проектным офисом программы, рассказали в Правительстве региона.

Общая стоимость проекта составляет 12,9 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ, включая средства ФНБ, – 8,2 млрд рублей.

Поддержка проекта со стороны ВЭБ.РФ позволяет продолжить развитие трамвайной сети Курска, считают местные власти. До конца года планируют реконструировать 20,8 километров трамвайных путей, четыре тяговые подстанции и ожидают поставку семи новых низкопольных трамваев. Таким образом, уже в этом году должны запустить движение по первому трамвайному маршруту.

При этом, правда, по маршруту номер 2 трамвай в Курске, скорее всего, ходить не будет. Такое решение может быть принято в результате реформы трамвайного движения.

- За счет средств ВЭБ.РФ в рамках федеральной правительственной программы идет финансирование модернизации электротранспорта уже в двух городах. В Курске вовсю идут ремонтные работы, благодаря комплексной модернизации всей трамвайной инфраструктуры куряне и гости города смогут передвигаться быстро и комфортно. Схема финансирования проекта позволит снизить долговую нагрузку на региональный бюджет и обеспечить социально ответственный тариф для населения, – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Напомним, что администрация Курской области и компания «Мовиста Регионы» подписали концессионное соглашение по модернизации электротранспорта города Курска сроком на 25 лет в августе 2022 года. Все объекты концессионного соглашения должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.