В Курске малообеспеченные могут бесплатно получить детское питание

Бесплатно получить молочные продукты также могут семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, сказали чиновники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжает работать молочная кухня. Как рассказали в комитете соцобеспечения, на ней есть девять раздаточных пунктов. Получать продукцию молочной кухни бесплатно имеют право малообеспеченные семьи и семьи, в которых одновременно родились трое и более детей.

Продукты молочной кухни может приобрести любой желающий платно для своего ребенка в раздаточном пункте. В перечне доступных продуктов – молоко, кефир, творог и биолакт. Отмечено, что вся продукция, выпускаемая на молочной кухне, отличается от магазинной.

Молоко проходит обработку в автоклаве, что исключает любую возможность нахождения в нем вредных микроорганизмов. Кефир готовится на специальной живой закваске кефирного грибка. Творог делают без добавления каких-либо консервантов. Все молочные продукты производят под строгим лабораторным контролем. Они имеют свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие качество и безопасность.

Адреса и время работы раздаточных пунктов:

№ 1 - улица Никитская, 10 (ежедневно с 13.00 до 17.15);

№ 2 - улица Чехова, 9 (ежедневно с 12.30 до 17.15);

№ 3 - улица Серегина, 15 (ежедневно с 12.30 до 17.15);

№ 4 - проспект Ленинского Комсомола, 52 (ежедневно с 12.30 до 17.15);

№ 5 - улица 50 лет Октября, 100 (ежедневно с 13.00 до 17.15);

№ 6 - улица Республиканская, 42 (ежедневно с 14.00 до 17.15);

№ 7 - улица Энгельса, 90 (ежедневно с 11.00 до 14.00);

№ 8 - проезд Сергеева, 18 (ежедневно с 13.00 до 17.15);

№ 9 – проезд А. Дериглазова , 9а (ежедневно с 13.00 до 17.15).

Справку можно получить по номеру 35-67-11.

Напомним, в 1980-х годах молочным питанием обеспечивались все маленькие куряне в возрасте до трех лет, а также детские отделения стационаров и детские больницы. Ежедневно производилась выдача детского питания, ежемесячно родители получали для детей сухие смеси и каши согласно возрастным нормам.

В 2000 году производство молочной продукции прекратилось. И только в 2011-м после длительного перерыва и капитального ремонта молочная кухня вновь открылась.