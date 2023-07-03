Игорь Артамонов: Спасибо организаторам, что выбрали Липецкую область

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Липецк станет столицей всероссийских водных гонок. С 14 по 16 июля в областном центре пройдут Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту, будут разыграны Кубок губернатора Липецкой области и кубок России.

«Для нас такой турнир – большая честь. Спасибо организаторам, что выбрали Липецкую область. Водно-моторный спорт мы хотим развивать, региональная федерация недавно получила аккредитацию, спортсмены мечтают о победах и готовятся показать своё мастерство», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.

В акватории реки Воронеж будет спланирована гоночная трасса, один круг которой составляет чуть больше морской мили. Дистанция каждого заезда – 7,5 мили. Команда Липецкой области будет представлена в классе глиссеров R-2000, спортивных мотолодок JT (юноши), JT-30 (взрослые), T-550 (взрослые).

В качестве приглашённых гостей в Липецк приедет экипаж знаменитой команды «New star». Многократные чемпионы мира и Европы привезут свои гоночные болиды – покажут их зрителям, ответят на вопросы. Встретиться с гонщиками и понаблюдать за соревнованиями можно будет на набережной.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.