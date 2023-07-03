Куряне жалуются на обновленные маршруты общественного транспорта

Куряне пока не привыкли к новой схеме движения и транспорта на некоторых маршрутах не хватает Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске создан оперативный штаб по дополнительному информированию курян о переходе на новую маршрутную сеть.

Толпы пассажиров на остановках

Как уже сообщала КП, с 1 июля в областном центре появились новые маршруты трех типов: магистральные, городские и подвозящие, на которые вышли новые автобусы различного класса вместимости. Также запустилась система двух бесплатных пересадок в течение 60 минут.

- Первый день запуска новой маршрутной сети выявил ряд проблем, требующих доработки. В соцсетях куряне озвучили большое количество обращений с жалобами на обновленные маршруты, сложность системы пересадок, особенно для пожилых граждан. Также в первый день запуска новой сети наблюдалось большое скопление пассажиров на некоторых остановках, более того, люди имели затруднения с новой нумерацией транспорта, - прокомментировали ситуацию в Правительстве региона.

На совещании с перевозчиками обсудили возможность увеличить количество автобусов на самых загруженных направлениях. Эта мера необходима, пока в Курск не поступили оставшиеся новые автобусы, поставку которых ожидают до конца лета. По городу продолжат движение коммерческие маршруты 61, 71, 72, 75, 91, 99, 245, 265, 273, 275 и 280. Всего на них выйдет 80 транспортных средств.

Расписание пока можно посмотреть только онлайн

Кроме того, к работе с пассажирами привлекут больше волонтеров, усилят информирование курян о работе новой маршрутной сети. Также на всех остановочных комплексах разместят схему маршрутной сети, пообещали власти.

Схема в хорошем качестве доступна по ссылке: https://new.kurskmap.ru/img/newWeb.png

- Новая маршрутная сеть построена на основе пересадочной модели, что позволит убрать дублирующие маршруты и разгрузить центральные улицы города. Кроме того, общественный транспорт уже с 1 сентября будет полностью доступен для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колясками, - пообещал первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

Бесплатная пересадка между маршрутами, которые обслуживают новые автобусы, возможна только при безналичном расчете, по карте. В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно совершить две бесплатные пересадки.

При каждой пересадке необходимо прикладывать банковскую карту, которой производилась первая оплата, к валидатору или терминалу водителя. Повторного списания денежных средств со счета не произойдет, если пересадка произведена в течение 60 минут, пояснили чиновники. Прикладывать карту стоит сразу же после посадки, чтобы избежать штрафа за безбилетный проезд. Сообщение о списании денег придет по истечении 60 минут с момента оплаты.

Льготы по Карте жителя распространяются на все маршруты новой маршрутной сети. Плюс также в том, что по новой схеме маршруты должны ходить точно по расписанию, которое можно посмотреть пока только онлайн.

Нехватка автобусов

Правда, толпы пассажиров на остановках образовываются из-за того, что некоторые новые маршруты не пользуются популярностью у курян, а другие приходится ждать слишком долго.

После шквала возмущений министр транспорта и автодорог Курской области Сергей Солдатенков и его первый заместитель Александр Васильченко проверили работу транспорта на обновленной маршрутной сети в городе Курске. Чиновники проехали от остановки «пл. Рокоссовского» до остановки «50 лет Октября».

Чиновники пришли к выводу, что на данный момент существует нехватка транспорта на определенных маршрутах. Многие пассажиры еще не успели разобраться в схеме новой сети.

- Сейчас запущен только тестовый вариант обновленной маршрутной сети. Безусловно, будем его модернизировать в соответствии с мнением жителей, – рассказал Сергей Солдатенков.

ЗНАЙ!

Если пассажир считает, что у него произошло необоснованное списание денежных средств при пересадке, необходимо сообщить эту информацию по телефону «горячей линии» 702-802 для проведения проверки.

Правда, шанс, что вам вернут деньги, практически нулевой.