Сергей Кутенев: «Шахматы - это гимнастика для ума»

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На протяжении недели десятки профессионалов и любителей интеллектуальной игры будут сражаться за звание лучших. За годы проведения соревнований выросло целое поколение, которое не просто интересуется этим видом спорта, но и с удовольствием играет в шахматы как на любительском, так и на профессиональном уровне.

О сути и важности турнира, а также о его организации нам рассказал почетный президент Шахматной федерации Орловской области, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев. Он, как и многие россияне, увлекся шахматами еще в детстве и, став главой шахматной федерации региона, продолжает беречь и развивать славные традиции орловского интеллектуального спорта.

-Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, немного о турнире. В чем особенность шахматного фестиваля «Славянские корни» и какие проекты вы еще поддерживаете и организуете?

- Международный шахматный фестиваль организует наша НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» совместно с шахматно-шашечной спортивной школой города Орла, которую возглавляет Андрей Николаевич Лунев, международный гроссмейстер, тренер высшей категории. На протяжении долгих лет он популяризирует данную интеллектуальную игру в молодежной среде. Говоря об особенностях фестиваля, стоит отметить, что состязание «Славянские корни» недаром получило такое название. Основной целью соревнований является укрепление дружбы представителей городов и населенных пунктов славянских стран. Это не просто турнир, а целая неделя различных состязаний по шахматам для представителей славянских стран. В фестивале принимают участие как профессионалы, имеющие рейтинг ФИДЕ, так и любители.

У фестиваля очень важная воспитательная и образовательная миссия. Шахматы не только выступают как средство организации культурного досуга населения, но и способствуют повышению спортивного мастерства и квалификации взрослых и юных участников.

Проводятся турниры для различных возрастов. Так, в юношеском турнире у нас участвуют спортсмены 2009 года рождения и моложе. Командные итоги подводятся по сумме результатов трех юношей и одной девушки.

Очень радует, что подрастающее поколение увлекается шахматным спортом. На мой взгляд, шахматы должны быть внедрены в систему школьного образования, поскольку это благоприятно повлияет на развитие детей и позволит им стать более успешными в жизни. Отмечу, что это не просто слова. Сейчас внедрение шахмат в образовательный процесс в нашей стране осуществляется благодаря проекту «Шахматы в школе», который направлен на формирование интеллектуально-нравственной культуры учащихся на основе межпредметной интеграции в единой системе основного и дополнительного образования. Реализацию этого проекта я активно поддерживаю и в Орловской области. Кроме того, наша НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» активно поддерживает и организует и другие проекты, связанные с шахматами. Например, проект #ШахматныйтурнирОрел, направленный на популяризацию шахмат, чемпионат ЦФО по шахматам среди мужчин и Гран-при Орловской области по блицу.

Шахматы - это крайне важное увлечение для школьников. Игра формирует аналитическое мышление, тренирует память, внимание, усидчивость, а также запускает активную мозговую деятельность. Недаром Президент России Владимир Путин писал: «…Шахматы - это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценить сложившуюся ситуацию, просчитать поступки на несколько «ходов» вперед. А главное, воспитывают характер».

- В этом году Федерация шахмат России перешла из Европейской в Азиатскую шахматную федерацию. Многие сомневаются в Азиатской федерации шахмат, потому что есть предубеждение, что спортивные соревнования по ту сторону континента слабее, чем, например, в той же Европе. Сергей Николаевич, что Вы можете сказать по этому поводу?

- Это совсем не так. Стоит сказать, что сборные Китая, например, являются победителями шахматной Олимпиады как среди мужчин, так и среди женщин. Напомню, что Индия является родоначальницей интеллектуальной игры. В настоящее время эта страна переживает большой подъем в шахматном спорте.

Вообще, сейчас в Азии шахматы стремительно развиваются. По количеству юных спортсменов одной из главных шахматных стран является все та же Индия. Не говоря о том, что у них сильные спортсмены, выступающие во взрослой категории. Уровень игры в шахматы вырос и в соседнем Казахстане и в Узбекистане. Так, в конце 2022 года в Варшаве на чемпионате мира по рапиду и блицу блистали молодые представители Казахстана и Узбекистана. Уже долгое время не уступает главным шахматным державам Иран. Раньше мы могли сказать, что Европа в шахматном плане доминировала, однако сейчас, в частности в юношеских шахматах, преимущество Азии не поддается сомнениям.

Именно поэтому переход в Азиатскую федерацию шахмат рассматривался уже давно, а последние события просто ускорили этот процесс.

В качестве почетного гостя на фестивале «Славянские корни» присутствовал Кирсан Николаевич Илюмжинов - шестой президент ФИДЕ, Президент Республики Калмыкия.

- Кирсан Николаевич, скажите, пожалуйста, насколько важно проводить подобные турниры в регионах России?

- Это чрезвычайно важно, и такие турниры обязательно нужно проводить. Во-первых, такие турниры способствуют популяризации шахмат среди детей и взрослых. Я бывал в Орловской области на шахматных турнирах и в 1975 году, и два года назад, когда на базе тургеневской усадьбы проходил фестиваль «Тургеневские чтения». Сейчас это «Славянские корни». Я всегда очень поддерживаю такие турниры и стараюсь приезжать на них в регионы.

- Не так давно Федерация шахмат России официально перешла в Азиатскую шахматную федерацию. Какие, на Ваш взгляд, перспективы для отечественного шахматного спорта открывает этот шаг?

- Российская шахматная федерация всегда входила в Международную шахматную федерацию, и если руководство посчитало необходимым перейти из Европейской федерации, значит, так нужно и в данный момент удобнее. Все-таки Россия большей частью расположена в пределах азиатского континента. Однако скажу: к какой организации будет относиться федерация - это второстепенно, главное, чтобы она развивалась. Поэтому не важно, где ты находишься: в Австралии, Америке, Азии или Антарктиде, - главное, любить шахматы и играть в них.

- Вы, как никто другой, можете рассказать о развитии шахматного спорта в России. Но это если говорить про профессиональную область. А насколько важно вовлекать людей в шахматы на любительском уровне?

- Когда я был президентом ФИДЕ, мы разработали программу и внедряли очень активно в жизнь программы «Шахматы в школу», «Шахматы в каждом населенном пункте» и программу доступности шахмат для людей с ограниченными возможностями здоровья. Программы работают, и количество играющих людей увеличивается. Самое главное - прививать любовь к шахматам в школах, детских садах. Во времена моей деятельности как Президента Калмыкии, в 1993 году, одним из первых указов был о развитии шахмат в школах и детских садах. После этого дети не только научились хорошо играть в шахматы, но и становились чемпионами страны, Европы и мира.

- История шахмат насчитывает около полутора тысяч лет. Почему на протяжении стольких лет эта игра не только не теряет свою популярность, но и обретает все большее количество поклонников?

- В древности индусы говорили, что шахматы - игра богов. Я как президент ФИДЕ посетил более ста стран и, например, мне показывали в Перу сохранившиеся шахматы, которым несколько тысяч лет, то же самое в Монголии и других странах. Шахматы становились популярными в таких разных местах, потому что это интеллектуальная, миролюбивая игра, рассказы о ней присутствуют во многих древних писаниях.

- Напоследок хочется спросить, как Вы считаете, почему родителям стоит записать своего ребенка именно в шахматную секцию?

- Я настоятельно рекомендую обучать игре в шахматы, потому что этот спорт развивает и левое, и правое полушария головного мозга, а также логику, мышление и фантазию. Недаром Альберт Эйнштейн говорил, что каждый молодой человек должен не только тренировать мышцы, но и развивать мозг. А шахматы для этого подходят лучше всего.