«Комсомолка» протестировала новую схему общественного транспорта в Курске

50-й - это всегда аншлаг Фото: Светлана ВОЛКОВА

«КП» уже рассказывала, что в Курске с 1 июля в тестовом режиме работает новая маршрутная сеть, а также ввели пересадочные маршруты.

"М", "П" и "Г"

- Новая маршрутная сеть построена на основе пересадочной модели, что позволит убрать дублирующие маршруты и разгрузить центральные улицы города. Будут работать три типа маршрутов: магистральные, городские и подвозящие. Кроме того, общественный транспорт уже с 1 сентября будет полностью доступен для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колясками, - пообещал ранее первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

Целью эксперимента было опробовать удобство пересадок. Поэтому маршрут был выбран так, чтобы воспользоваться возможностью бесплатной пересадки при оплате проезда по карте. Маршрут выбрала неблизкий — площадь Комарова-Улица Гремяченская и обратно. В качестве «хаба» - одна изцентральных транспортных развязок города — 50 лет Октября. До этой точки из микрорайона КЗТЗ ходит достаточно общественного транспорта, а вот дальше целью было пересесть на новый подвозящий маршрут — П66 «Улица 50 лет Октября-Деревня Гремячка».

Едем на «зеленом»

Скажем сразу, время эксперимента не захватывало «час пик». Чтобы сократить время ожидания на остановке, предварительно посмотрела онлайн расписание 66-ого и запланировала уехать на нем от 50 лет Октября в 15.44.

На остановке Комарова я была примерно в 15.00. Пришла заранее — вдруг долго придется ждать. Людей — ни много-ни мало, человек десять-двенадцать. Подошел ПАЗик М82 «Площадь Комарова-Аэропорт». Уже собиралась было ехать на нем, хотя тогда бы пришлось до «хаба» топать через парк Дзержинского, так как ПАЗик идет по улице Красной Армии, но водитель сообщил, что пока не едет и двинется только через десять минут:

Маршрутка, на которой я не уехала Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Сзади «зеленый» идет!

И вправду, через три минуты показался 50-й, уже с пассажирами, и остановка загрузились в него. Как оказалось позже — это только к лучшему, так как на маршруте 82М бесплатная пересадка сейчас недоступна. Но кто ж знал — в салоне не написано!

Уже через пару остановок, на Сумской, в салоне 50-ого не осталось свободных мест, но и толпы в общем-то не было.

Через 15 минут я была на 50 лет Октября. Здесь пришлось перейти дорогу — 66П останавливается в другом месте. До его прибытия оставалось еще около 20 минут.

Здесь чей-то дух, здесь чем-то пахнет

Удовольствие провести это время на остановочном павильоне полном окурков и мусора под лавками, с удушающим запахом мочи, скажем прямо, так себе.

Уют курской остановки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, для ожидающих транспорт «пересадочников» здесь повесили целых две схемы. Но из них мало что понятно, разве что — какой транспорт здесь ходит. Ну и бумажные схемы за неделю уже успели порядком истрепаться — их бы в рамку и за стекло от местных вандалов и непогоды.

66П пришел четко по расписанию — в 15.44. Пассажиров в нем было немного, почти всем мест хватило. Многие вошли на «Приборе». Кстати, абсолютно новенький автобус уже успел испортить некто красноречивой «наскальной надписью» крупными буквами на пластиковом сиденье - «КАЗЛЫ». Тут уж ни отнять, ни прибавить…

Коротко и ясно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Итого мой путь занял около часа, если учесть ожидание на остановке.

Обратный путь я решила выбрать чуть попозже — вышла на остановку сразу после 20.00. Был риск, что если 66П не придет по расписанию, придется добираться на такси, так как отсюда в это время практически не ходит общественный транспорт. Однако спасительный «зеленый» пришел снова вовремя. До 50 лет Октября мы доехали без приключений минут за 25.

Пересадки — это квест, который нужно уметь пройти пассажиру

А вот добраться обратно от «полтинника» до площади Комарова в это время оказалось настоящим квестом.

Сделать пересадку нужно было за оставшиеся 35 минут. Но ждать пришлось долго — до Комарова отсюда прямого транспорта не было около получаса. Чтобы не упустить время, сажусь в первую попавшуюся до Сумской. Спрашиваю у водителя:

- Сколько всего пересадок можно сделать бесплатно?

В ответ он только пожимает плечами и молча протягивает информационный листок — здесь расписаны и льготные маршруты и правила поездки в них.

Выхожу на остановку, чтобы с информацией ознакомиться. Оказывается, две!

Но, честно говоря, делать две пересадки совсем не хочется. К тому же все время думаешь, придет ли очередной пересадочный маршрут.

Поэтому решила дождаться прямого — до Комарова.

Только через полчаса, примерно в 20.54. подходит 50-й. В салоне — почти битком. Но ура! Воспользоваться бесплатной пересадкой я все же успела. Правда, обратный путь получился чуть дольше — он занял больше часа, с учетом получасового ожидания на остановке.

Вечером проверила списания по карте. Все верно - за путь туда и обратно я заплатила два раза по 25 рублей. Получается, что в общем и целом эксперимент пока работает.

Итог — пересадки и ожидание на остановках — дело утомительное и не слишком комфортное. И подчас оно занимает больше времени, чем сам путь.

Минус и в том, что на остановках нет информации о времени движения маршрутов. Об этом можно, конечно, узнать, в приложении. Но оно ведь далеко не всем пассажирам доступно. Ну и что касается «доступной среды», с этим, конечно, пока что туго.

ЗНАЙ!

Бесплатными пересадками можно воспользоваться:

Только в зеленых автобусах с валидаторами (временно они не доступны на ряде маршрутов: 10м, 15м, 28м, 35м, 42м, 82м, 85м, 93м, 18г, 22г, 59г, 94г, 98г)

Только при оплате картой.

Можно сделать две пересадки за 60 минут.

Обязательно прикладывать карту к валидатору при каждой пересадке.