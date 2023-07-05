Под Курском заложили капсулу в строительство завода по производству оксида цинка

Мероприятие посетили и священнослужители Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Роман Старовойт принял участие в церемонии закладки капсулы, знаменующей начало строительства завода «Цинкум» в Железногорском районе Курской области.

Крупное предприятие будет расположено в нескольких километрах от райцентра Железногорск Курской области.

Стройка идет полным ходом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Перед началом строительства завода по производству вельц-оксида цинка в регионе шли крупные баталии по поводу возведения этого предприятия. В частности местных жителей беспокоила экологическая безопасность предприятия.

Сейчас предприятие возводится. По словам главы региона Романа Старовойта будущее производство получило все необходимые разрешения на строительство, включая положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора РФ.

4 июля строительную площадку будущего завода «Цинкум» посетили чиновники и заложили символическую капсулу в ее фундамент. На церемонии присутствовали и священнослужители, которые благословили ход строительства. Основная цель возведения предприятия - импортозамещение.

Закладка капсулы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь будут производить оксид цинка. В настоящее время основная его доля для промышленности России ввозится из-за рубежа. Строительство предприятия решает задачу импортозамещения, сказали в Правительстве региона. После выхода на проектную мощность завод позволит решить проблему зависимости отечественных предприятий от импорта, считают чиновники.

Продукцию предприятия можно использовать для борьбы с коррозией, в сельском хозяйстве и животноводстве, медицине, производстве лакокрасочных изделий. Возвести установку вельцевания планируют к 1 октября 2023 года, то есть за пять месяцев.

Предприятие расположено на территории особой экономической зоны «Третий полюс» в Железногорске Курской области. Ее резиденты имеют налоговые льготы. В частности, не облагаются налогом на имущество и транспортным налогом в течении первых десяти лет, а также налогом на землю - в течении первых пяти лет.

ЗНАЙ!

Вельц-оксид цинка является сырьем для производства всех видов цинковых белил, за исключением белил, изготовляемых из металлического цинка. Его получают разработанным в 1910 году вельц-процессом из цинковых руд и отходов с небольшим содержанием цинка. Вельц-окись применяется в частности в лакокрасочной промышленности в качестве сырья для производства цинковых белил.

В качестве исходного сырья для вельц-процесса могут быть использованы различные цинксодержащие отходы, а также обожженные и необожженные сульфидные руды.