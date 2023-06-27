Игорь Артамонов заслушал отчет о результатах работы комиссии по реализации проекта экотехнопарка в регионе

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов потребовал строго соблюдать экологические и строительные нормы при реализации проекта экотехнопарка в Липецком районе. Ранее экспертная комиссия, в которую вошли в том числе учёные и общественники, подтвердила соответствие проекта экологическим требованиям и дала добро на его реализацию.

О результатах работы комиссии руководителю региона сегодня доложил вице-губернатор Игорь Кремнёв на совещании, посвящённом экотехнопарку. Он отметил, что в ходе проведения экспертизы были даны ответы на многочисленные вопросы, которые поступали от жителей и общественных организаций. А также сообщил, что концессионер в ближайшее время приступит к подготовительным работам.

Игорь Артамонов обозначил, что все руководители причастных к проекту служб и ведомств несут личную ответственность за качество его исполнения. Губернатор попросил надзорные органы держать на особом контроле работы на этом объекте.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.