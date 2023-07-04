Эффективность работы подтверждена независимыми рейтингами

В природоохранную деятельность Компания инвестировала 10,5 млрд рублей

На Днях Forbes опубликовал рейтинг «Лучшие работодатели России – 2022».

В частности, «золота» независимого рейтинга удостоились такие компании, как «Аэрофлот», «Лента», «Норникель», «Газпром», «Лаборатория Касперского», «Металлоинвест».

Высокая оценка независимого рейтинга подтверждает эффективность работы по повышению благополучия сотрудников и улучшению условий труда.

В частности по данным недавно опубликованного Отчета об устойчивом развитии за 2022 год компании Металлоинвест системный подход к охране труда и нетерпимости к рискам в области промышленной безопасности позволил здесь добиться снижения всех видов производственного травматизма по итогам года. Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников и подрядчиков снизился на 7%. Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

А заработная плата сотрудников в 2022 году была повышена дважды – в общей сложности на 11%. На внутренние социальные программы было направлено более 3 млрд рублей.

Свыше 400 млн рублей были направлены на предупреждение и раннее выявление заболеваний, обеспечение эпидемиологической безопасности, развитие автоматизированной системы медицинских осмотров и цифровых технологий.

В природоохранную деятельность Компания инвестировала 10,5 млрд рублей. На 3,7% снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Сокращение выбросов парниковых газов (область охвата 1 и 2), в том числе за счет оптимизации структуры производственных активов, составило по итогам года 32,5% или 5,7 млн тонн СО2-эквивалента.

В 2022 году общие налоговые отчисления Компании в бюджеты субъектов Российской Федерации превысили 41 млрд рублей. Это один из лучших показателей за последние годы.

Инвестиции во внешние социальные программы составили 5,4 млрд рублей.

Компания сохранят открытость и приверженность принципам ESG и системной работе по ключевым направлениям устойчивого развития. В 2022 году она улучшила рейтинг устойчивого развития от ISS ESG до уровня «С+», подтвердила «Серебряный» уровень в рейтинге EcoVadis и заняла пятое место из 138 компаний металлургической отрасли по версии международного агентства Sustainalytics.

Отчет Компании прошел процедуру независимого аудита и планирует пройти процедуру общественного заверения Советом РСПП по нефинансовой отчётности. Отчет подготовлен на основе требований руководства Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) с применением стандартов для металлургической и горнодобывающей отраслей, опубликованного Советом по стандартам учета в области устойчивого развития (the Sustainability Accounting Standards Board, SASB).