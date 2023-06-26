Игорь Артамонов: Педиатры и терапевты очень востребованы в медучреждениях региона

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Места в ведущие медвузы страны получат студенты из Липецкой области по целевому набору. 194 квоты выделены в девяти ведущих учебных заведениях, в том числе, в Воронеже, Рязани, Курске, Иваново, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании у губернатора.

Как рассказала вице-губернатор Ольга Белоглазова, специальности, по которым можно заключить договоры о целевом обучении – «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация». Популярнее всего у абитуриентов – Сеченовский университет, вузы Воронежа и Рязани. Здесь конкурс составляет два человека на место. При этом обязательным условием является отработка не менее пяти лет в государственных учреждениях здравоохранения региона. Липецкие студенты-целевики будут получать и стипендию – 6700 рублей. В дополнение к квоте Минздрава в этом году пройдёт первый Губернаторский набор. Он позволит принять еще 80 человек и обучить их на педиатров и терапевтов.

«Кадровый вопрос в медицине – один из ключевых на сегодняшний момент. Мы планомерно его решаем, вводим меры поддержки для медиков, сотрудничаем с профильными вузами. Губернаторский набор, который мы запускаем в этом году, станет ещё одним важным шагом на этом пути. Педиатры и терапевты очень востребованы в медучреждениях региона. Это специалисты, на которых ложится основная нагрузка. В таких кадрах мы заинтересованы в первую очередь», – сказал губернатор Игорь Артамонов.

В медицинские колледжи региона в Липецке и Ельце на бюджетные места в этом году смогут поступить 535 человек. Важно, что теперь на специальность «Лечебное дело» принимают и выпускников после девятого класса.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.