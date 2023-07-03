В Курской области устраняют последствия непогоды

Уже неделю в регионе идут сильные дожди Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ураган, который пронесся по региону, создал много неприятностей для курян.

Обильные осадки и усилившийся ветер привели к падению веток и деревьев, некоторые из которых загородили свободный проход и проезд для горожан. Всего зафиксировано 12 происшествий подобного рода, при этом, как отмечает комитет городского хозяйства Курска, пять из них произошли на муниципальной территории.

Как сообщили в ведомстве, работы по распиловке и уборке упавших деревьев выполнены силами управления по делам ГО и ЧС города. Вывезут распиленные деревья в ближайшее время, пообещали чиновники.

Специалисты восстанавливают электроснабжение потребителей, частично нарушенное в результате прохождения грозового фронта этой ночью по территории Курской области. Энергетики работают в особом режиме.

Локальные технологические нарушения, возникшие из-за сильного дождя с грозой и порывистым ветром, ликвидируют 49 бригад: 162 человека и 57 единиц техники. Специалисты подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также есть 101 резервный источник электроснабжения, который может быть использован для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона. Работает оперативный штаб, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним. Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220.

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4 июля снова пройдут дожди и грозы

По прогнозам синоптикам 4 июля в регионе будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днем западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура - ночью 12-17°, днем 23-28°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров, при тумане до 1000 метров.