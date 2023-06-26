Одно из крупнейших предприятий Курской области повысит доходы сотрудников в 2023 году на 10%

В 2022 году доходы сотрудников предприятий компании были увеличены дважды

Ранее КП сообщала, что средняя зарплата курян по данным Росстата превысила 46 тысяч рублей.

Курская область заняла 19-ю строчку в рейтинге российских регионов по доходам населения.

На днях стало известно, что в частности Михайловский ГОК имени А. Варичева (компания «Металлоинвест»), расположенный в Курской области, повысит доходы сотрудников предприятий в 2023 году на 10%. Повышение пройдет в два этапа: на 6% – с 1 июня, на 4% – с 1 октября.

В результате фонд оплаты труда с учетом отчислений в Компании в текущем году увеличится на 2,1 млрд рублей.

В зависимости от предприятия, в рамках летнего повышения, 3-5% увеличения будет приходиться на обеспечение гарантированного роста заработных плат, оставшиеся 1-3% – на выравнивание доходов между различными должностями и специальностями.

С 1 июня заработная плата вырастет у сотрудников рабочих специальностей, с 1 июля – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий.

В 2022 году доходы сотрудников предприятий Металлоинвеста были увеличены дважды. Суммарное повышение средней заработной платы по итогам года составило около 8%. Всего за 2020-2022 гг. рост среднемесячной заработной платы в Компании, в зависимости от предприятия, составил около 20%.

С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.

Сотрудникам Металлоинвеста предоставлен один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2022 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,1 млрд рублей.