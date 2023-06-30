Выходные в Курске: культурная эстафета, в гостях у Фета и "Звездный круиз"

В усадьбе Фета два дня подряд ждут гостей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вышитая карта достопримечательностей, мастер-класс и концерт

В субботу, 1 июля, курян приглашают на культурную эстафету «В силе памяти – сила единства».

Межрегиональное событие к 80-летию Прохоровского танкового сражения начнется 1 июля в 16:00 на территории областного Дворца культуры.

В парке железнодорожников белгородский историко-культурный комплекс «Новая Слобода» проведет интерактивную игровую программу.

В областном Дворце культуры откроется выставка изделий ручной работы лучших мастеров декоративно-прикладного творчества. Там же белгородские умельцы покажут бесплатные мастер-шоу по лепке из глины и мастер-класс по изготовлению тряпичной народной куклы.

Гости мероприятия увидят вышитую карту с достопримечательностями Белгородской области. Над ней трудились рукодельницы из 22 районов. Завершится эстафета концертом лучших профессиональных и любительских белгородских коллективов.

Министерства культуры Курской и Белгородской областей подпишут соглашения о сотрудничестве. Позже ответный визит в Белгород в рамках эстафеты памяти нанесет наш регион.

«АтмоСФЕРА Фета»

Также на выходных курян приглашают провести выходные в усадьбе Афанасия Фета!

1 июля здесь пройдет Летняя ассамблея «АтмоСФЕРА Фета». Предоставляется бесплатный трансфер от краеведческого музея, ул. Луначарского, 6 (количество мест ограничено), сбор в 15:45, отправление в 16:00.

Курян ждут в гости к Фету Фото: Светлана ВОЛКОВА

• Запись на места в автобусе по телефону не ведется, а осуществляется по факту после приобретения билета на концертную программу в кассе музея при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Возраст пассажиров в автобусе от 18 лет.

2 июля в 11:00 состоится литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения». Количество мест ограничено! Возраст пассажиров в автобусе от 7 лет.

• Запись на места в автобусе по телефону не ведется, а осуществляется по факту после приобретения билета на концертную программу. Оплата проезда осуществляется в день мероприятия перед выездом от краеведческого музея 2 июля.

Сбор на выезд в 8:45, отправление в 09:00.

Справки по телефону: + 7 (4712) 54-08-84 доб. 104; + 7 (4712) 51-15-81.

Леопард и экзотические рептилии

1 и 2 июля на манеже Курского цирка премьера – шоу «Звездный круиз». Детям и взрослым предлагают отправиться в космические приключения и познакомиться с жителями разных планет Солнечной системы.

Во время представления вы увидите:

леопарда и дрессировщицу, взлетающих под купол цирка;

экзотических рептилий невероятных размеров;

акробатов в современном цирковом жанре склейк-лайне и воздушном пилоне;

дрессировщицу далматинов и ленивых кошек-наездниц на поньках;

космических пиратов-вольтижёров;

очаровательных воздушных гимнасток;

жонглеров-рекордсменов;

школу высшей верховой езды на вороном коне;

колесо «Сира»;

ментальную магию – ведущие программы мистер Эра и злодей Сириус вместе со зрителями будут на расстоянии угадывать предметы.

И, конечно, в «Звездном круизе» примут участие инопланетные клоуны-безбилетники – они будут веселить публику.

Шоу идет два с половиной часа с антрактом. Дети до трех лет могут посмотреть представление бесплатно при предъявлении оригинала свидетельства о рождении.

Подробности уточняйте по телефону: +7 (4712) 54-08-00.

Картины и интерактив

Также можно сходить на выставку картин известного советского живописца, курянина Александра Дейнеки. Она работает в галерее, которая носит имя этого художника.

В галерее выставили десятки картин известного художника Фото: Даниил НАЙХИН

Экспозиция дополнена интерактивными играми, видеоматериалами, предметами интерьера комнаты знаменитого художника

Выставка картин, плакатов и скульптур художника, монументалиста и педагога представлена в галерее, которая носит его имя.

Здесь можно увидеть оригиналы картин на различную тематику – спорт, натура, ударный труд, природа, портреты. В целом большинство картин можно отнести к жанру соцреализма – развитого направления в искусстве во времена СССР. Выставлена и одна из самых известных картин художника – «Пионер».

В экспозицию вошло более 80 произведений Дейнеки из коллекции галереи. Они созданы в разные годы, что дает представление об очевидной эволюции художника от «измов» начала ХХ века к собственному уникальному стилю, а затем к тяжеловесному реализму 1950 – начала 60-х годов.