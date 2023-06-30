Выходные в Курске: культурная эстафета, в гостях у Фета и "Звездный круиз"

В усадьбе Фета два дня подряд ждут гостей
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В субботу, 1 июля, курян приглашают на культурную эстафету «В силе памяти – сила единства».
Межрегиональное событие к 80-летию Прохоровского танкового сражения начнется 1 июля в 16:00 на территории областного Дворца культуры.
В парке железнодорожников белгородский историко-культурный комплекс «Новая Слобода» проведет интерактивную игровую программу.
В областном Дворце культуры откроется выставка изделий ручной работы лучших мастеров декоративно-прикладного творчества. Там же белгородские умельцы покажут бесплатные мастер-шоу по лепке из глины и мастер-класс по изготовлению тряпичной народной куклы.
Гости мероприятия увидят вышитую карту с достопримечательностями Белгородской области. Над ней трудились рукодельницы из 22 районов. Завершится эстафета концертом лучших профессиональных и любительских белгородских коллективов.
Министерства культуры Курской и Белгородской областей подпишут соглашения о сотрудничестве. Позже ответный визит в Белгород в рамках эстафеты памяти нанесет наш регион.
Также на выходных курян приглашают провести выходные в усадьбе Афанасия Фета!
1 июля здесь пройдет Летняя ассамблея «АтмоСФЕРА Фета». Предоставляется бесплатный трансфер от краеведческого музея, ул. Луначарского, 6 (количество мест ограничено), сбор в 15:45, отправление в 16:00.
Курян ждут в гости к Фету
Фото: Светлана ВОЛКОВА
• Запись на места в автобусе по телефону не ведется, а осуществляется по факту после приобретения билета на концертную программу в кассе музея при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Возраст пассажиров в автобусе от 18 лет.
2 июля в 11:00 состоится литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения». Количество мест ограничено! Возраст пассажиров в автобусе от 7 лет.
• Запись на места в автобусе по телефону не ведется, а осуществляется по факту после приобретения билета на концертную программу. Оплата проезда осуществляется в день мероприятия перед выездом от краеведческого музея 2 июля.
Сбор на выезд в 8:45, отправление в 09:00.
Справки по телефону: + 7 (4712) 54-08-84 доб. 104; + 7 (4712) 51-15-81.
1 и 2 июля на манеже Курского цирка премьера – шоу «Звездный круиз». Детям и взрослым предлагают отправиться в космические приключения и познакомиться с жителями разных планет Солнечной системы.
Во время представления вы увидите:
леопарда и дрессировщицу, взлетающих под купол цирка;
экзотических рептилий невероятных размеров;
акробатов в современном цирковом жанре склейк-лайне и воздушном пилоне;
дрессировщицу далматинов и ленивых кошек-наездниц на поньках;
космических пиратов-вольтижёров;
очаровательных воздушных гимнасток;
жонглеров-рекордсменов;
школу высшей верховой езды на вороном коне;
колесо «Сира»;
ментальную магию – ведущие программы мистер Эра и злодей Сириус вместе со зрителями будут на расстоянии угадывать предметы.
И, конечно, в «Звездном круизе» примут участие инопланетные клоуны-безбилетники – они будут веселить публику.
Шоу идет два с половиной часа с антрактом. Дети до трех лет могут посмотреть представление бесплатно при предъявлении оригинала свидетельства о рождении.
Подробности уточняйте по телефону: +7 (4712) 54-08-00.
Также можно сходить на выставку картин известного советского живописца, курянина Александра Дейнеки. Она работает в галерее, которая носит имя этого художника.
В галерее выставили десятки картин известного художника
Фото: Даниил НАЙХИН
Экспозиция дополнена интерактивными играми, видеоматериалами, предметами интерьера комнаты знаменитого художника
Выставка картин, плакатов и скульптур художника, монументалиста и педагога представлена в галерее, которая носит его имя.
Здесь можно увидеть оригиналы картин на различную тематику – спорт, натура, ударный труд, природа, портреты. В целом большинство картин можно отнести к жанру соцреализма – развитого направления в искусстве во времена СССР. Выставлена и одна из самых известных картин художника – «Пионер».
В экспозицию вошло более 80 произведений Дейнеки из коллекции галереи. Они созданы в разные годы, что дает представление об очевидной эволюции художника от «измов» начала ХХ века к собственному уникальному стилю, а затем к тяжеловесному реализму 1950 – начала 60-х годов.