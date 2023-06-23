Строительство в комплексе - с ООО «Стройтехногрупп»

Виктор Григорьевич Головченко: «Бизнес застоя не терпит».

Причин тому немало: дефицит опытных специалистов, постоянно меняющееся законодательство, затратность работ

Как возвести бизнес с нуля

Собрать все в комплексе и прочно занять надежную нишу на рынке ЦФО основателю строительной компании полного цикла ООО «Стройтехногрупп» Виктору Головченко удалось за какой-то десяток лет.

А начиналось все с обычных продаж кондиционеров. Однако уже очень скоро молодой бизнесмен понял, что, для того чтобы «удержаться на плаву», необходимо постоянное развитие. Если ты останавливаешься на своем пути, то неизбежно идешь назад, считает Виктор Головченко. Бизнес застоя не терпит.

Акцент был сделан на качественный подбор сотрудников-профессионалов. Сегодня таковых под его руководством около 80 человек. В компании несколько отделов, каждый из которых занимается своим узконаправленным профилем. А по итогу результат работы «собирается» в успешно реализованный проект. Так, подобно конструктору в руках умелого мастера, работает сегодня предприятие, реализуя в кратчайшие сроки самые сложные проекты, 60% из которых - это госзаказы.

От Курска до Москвы

Компания ООО «Стройтехногрупп» была создана в 2011 году, а сегодня входит в число наиболее успешных в строительной сфере предприятий России.

Ее реноме - это проектирование (оформление всех разрешительных документов), строительство полного цикла с нуля зданий и сооружений различного назначения, обеспечение создания под ключ инженерных систем построенных или уже существующих зданий и сооружений. Целый комплекс по проектированию, строительству, комплектации, монтажу и обслуживанию инженерных систем любой сложности для объектов различных типов и масштабов - это то уникальное предложение, которое позволяет успешно конкурировать на российском рынке.

И подтверждение тому - география работ компании - практически весь Центральный федеральный округ, начиная от столицы и заканчивая, собственно, Курском, а также Саратовской и Волгоградской областями.

Ей доверяют солидные заказчики, в том числе представляющие оборонные структуры и военное ведомство. А надежная репутация и наличие необходимых разрешительных документов, лицензий МЧС, членство в строительных, проектных и изыскательских СРО позволяет выполнять солидное количество госзаказов в рамках Федерального закона № 44 по проектированию и строительству.

- Сегодня государство - один из самых платежеспособных заказчиков. Но и требования тут строгие. Мы стремимся соответствовать им и быть в курсе любых изменений законодательства, поэтому наши специалисты постоянно проходят переобучение, - рассказывает генеральный директор ООО «Стройтехногрупп» Виктор Головченко.

Надежная репутация компании помогает ей успешно работать, развиваться и конкурировать на строительном рынке.

Школы, заводы, ДК, АПК

Войти в число зарекомендовавших себя компаний непросто, еще сложнее выдержать дальнейшую конкуренцию на рынке госзаказов.

Но в портфеле «Стройтехногрупп» уже немало таковых.

К примеру, успешно выполнен ряд работ по реконструкции аэропорта Курска, где специалисты спроектировали, установили и запустили индивидуальный тепловой пункт. Провели капремонт насосной станции, основных магистралей теплоснабжения, снабжающих основное и вспомогательные здания аэровокзала, с последующим благоустройством его территории. Выполнили проектирование и монтаж периметрального ограждения территории аэровокзала.

Выполнен и ряд социальных объектов по заказу регионального министерства науки и образования. В частности, отремонтированы школы в поселке Солнцево и Полевской лицей. Сейчас в Рыльском районе Курской области идет строительство культурно-досугового центра имени Даниила Гранина. Все работы - от проекта до его реализации - выполнены специалистами «Стройтехногрупп» в комплексе.

На курском предприятии «Композит» установлены климатические системы и тепловые завесы в цехах. На Железногорском ГОТЭКе - крупнейшем производителе гофрокартона и упаковки - совместно с немецкой фирмой выполнены климатические системы и системы аспирации. В Большесолдатском районе Курской области построен цех по ремонту и обслуживанию сельхозтехники - огромное здание площадью полторы тысячи квадратных метров.

Не так давно в рамках импортозамещения специалисты компании спроектировали и возвели башню с размещением в ней эстакады под производство волоконно-оптического кабеля в намеченные рекордные два месяца.

С прицелом на будущее

Важным этапом на пути развития компании стал процесс отказа от любых посредников. Компания работает только напрямую.

- Так легче контролировать процесс, удешевить его и выполнить работу более качественно. Важен прямой контакт, - считает Виктор Головченко.

В планах, которые будут реализованы уже в ближайшее время, - расширение производственной площадки в Курске. Работы уже идут. Это позволит еще более нарастить темпы работ, а также оптимизировать производственные процессы.

Сегодня в компании сложился дружный коллектив профессионалов, людей, болеющих за свое дело.

Средний возраст сотрудников - 35 - 40 лет. Большинство из них - выпускники курских вузов. Чтобы освоить практику, на предприятие приходят и студенты техникумов, получают опыт работы и в дальнейшем успешно совершенствуются в своей профессиональной сфере.

- Уровень теоретической подготовки курских выпускников хороший, - уточняет руководитель компании. - Имея базовые знания, они, как правило, начинают у нас свою деятельность с вакансий монтажника и «дорастают» до проектировщика, инженера. Мы постоянно находимся в процессе создания собственного кадрового резерва, предлагаем различные вакансии как опытным профессионалам, так и выпускникам, создавая самые комфортные условия для работы и последующего развития.

Хочется отметить, что Виктор Григорьевич не только опытный руководитель, построивший свой бизнес практически с нуля, но еще и отличный семьянин. В семье растут трое детей.

- Надеюсь, что младший сын пойдет по моим стопам. Несмотря на юный возраст, ему нравится проектировать, конструировать. Наверное, это семейное, - говорит Виктор Головченко.

Фото автора и предоставлено КП.