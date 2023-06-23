XXII Курская Коренская ярмарка прошла успешно

В главном выставочном павильоне разместились экспозиции 36 организаций

В 2024 году исполнится ровно два века с момента присвоения Курской Коренской ярмарке международного статуса.

В целом же история ярмарки берет свое начало в 1708 году, когда Курский край стал важным торговым центром юго-западной части Российского государства. Уже в 1787 году ярмарка получила общероссийский статус, а в 1824-м - международный.

Крестный ход собрал почти пять тысяч человек

В нынешнем году это важное экономическое событие проходило на Курской земле с 15 по 18 июня.

Коренскую ярмарку традиционно предварял крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Паломники прошли из областного центра в местечко Свобода Золотухинского района. Святыню перенесли из Знаменского кафедрального собора ,что в центре Курска, в монастырь.

Участие в крестном ходе приняли митрополит Курский и Рыльский Герман, представители правительства региона и городской администрации, куряне, паломники.

Процессия прошла по улице Ленина, а от площади Перекальского ее участники на автобусах доехали до деревни Жерновец Золотухинского района, откуда прошли пешком до монастыря Коренная пустынь. Там на соборной площади состоялся молебен перед иконой Божией Матери «Знамение». Всего крестным ходом прошли в этом году почти пять тысяч человек.

В торжественной церемонии открытия XXII Коренской ярмарки принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Рад приветствовать у стен одной из древнейших русских монастырских обителей всех: земляков и гостей региона. Приятно, что сегодня здесь присутствуют представители из Ирана, Шри-Ланки, Уганды, Белоруссии и целого ряда других стран, - выступил с приветственным словом глава Курской области.

«Ради укрепления дружественных отношений с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья»

По традиции Курская Коренская ярмарка стала площадкой для переговоров и заключения важных экономических соглашений. Достаточно сказать, что для участия в мероприятии в регион съехалось более 500 предпринимателей и организаций из разных уголков России и зарубежья.

Глава Курской области Роман Старовойт встретился с представителями делегаций из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно прошла церемония подписания соглашений.

Губернатор также осмотрел главный выставочный павильон с экспозициями 36 организаций и павильоны, где расположилось четыре тематические выставки: «Туризм и отдых», «Пищевая и перерабатывающая промышленность. АПК», «Промышленность и бизнес», «Комфортная среда для жизни». А также - выставку сельскохозяйственной техники производителей из России и Белоруссии и экспозицию сельскохозяйственных животных, представленных местными предприятиями.

- Уверен, что ярмарка послужит интересам всех ее участников и гостей, будет способствовать укреплению дружественных отношений с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья и дальнейшему развитию кооперации между партнерами, - сказал глава Курской области.

Курская ярмарка - это всегда праздник.

«Курская буренка», «Тропа богатыря» и бесплатные открытки с соловьем

Все четыре дня, что шла ярмарка, под Курском кипела торговля, проходили выставки, концерты и спортивные соревнования.

Каждый мог выбрать здесь для себя времяпровождение по вкусу.

Впервые в рамках ярмарки в местечке Свобода прошел конкурс «Курская буренка». В нем приняли участие 23 курские буренки.

Соревнование проходило в два этапа. Жюри оценивало удой, возраст отела, общее развитие животного и другие показатели.

Роман Старовойт посетил финал конкурса и наградил победителей. За первое место фермер из Суджанского района Курской области получил подарок - автомобиль «Нива». Призерам также достались награды: за второе место - прицеп, за третье - доильный аппарат.

- Здорово, что каждый год на ярмарке появляются новые локации и активности, которые привлекают новых гостей. Отмечу, что конкурс по выбору лучшей коровы - один из способов поддержать наше сельское хозяйство и популяризировать работу на селе, - пояснил курский губернатор.

Внимание гостей ярмарки привлекло и уже традиционное соревнование «Тропа богатыря», в котором на этот раз участвовали 25 команд. По правилам им было необходимо преодолеть десять препятствий, среди которых: полоса из автомобильных покрышек, яма с водой, «Стена с бревнами», «Сетка» и другие.

На память об участии в Курской Коренской ярмарке из местечка Свобода совершенно бесплатно каждый гость мог отправить открытку с изображением курского соловья - одного из главных символов региона.

Специально к этому важному экономическому событию «Почта России» выпустила тысячу лимитированных открыток. Таким образом гости Коренской ярмарки получили возможность поделиться впечатлениями о регионе с близкими и друзьями по всей стране.

Также каждый желающий мог сам оставить оттиск специального почтового штемпеля с переводной датой, на котором - контурное изображение Коренной пустыни.

В рамках Курской Коренской ярмарки в усадьбе Афанасия Фета под Курском прошел IV Медиафорум, в котором приняли участие представители российских СМИ. Слушателями и активными участниками медиафорума в этом году стали около ста журналистов, блогеров, политтехнологов.

Главная тема - работа СМИ в условиях СВО. Открыл медиафорум губернатор Курской области Роман Старовойт:

- Сегодня мы работаем в условиях, когда против России идет информационная война. Курская область как приграничный регион особо остро ощущает все происходящие изменения. В такой ситуации очень важно грамотно работать с информацией.

На площадке форума выступил ряд спикеров, которые рассказали о методах фактчекинга, а также обратили внимание на важность освещения экономической и социальной сферы в реалиях нынешней политической ситуации. Участники медиа-форума обсудили правовой аспект работы журналиста.

Гостям предложили принять участие в небольшом анонимном опросе, касающемся освещения темы СВО. Практически единогласно журналисты пришли к выводу, что против России идет масштабная информационная война. И одержать победу в ней - общая задача для региональных администраций, силовых структур и средств массовой информации.

- Необходимо перепроверять публикуемую информацию, сверять ее, в том числе с представителями органов власти на местах, - отметила пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина.

В рамках ярмарки впервые состоялся конкурс «Курская буренка». Губернатор региона наградил победителей.

«Торговля, заключение реальных сделок, продвижение своего продукта»

Говоря об экономической значимости для региона и России в целом Курской Коренской ярмарки, Роман Старовойт подчеркнул, что сегодня область концентрирует свое внимание прежде всего на тех инвесторах, которые уже работают на Курской земле:

- Мы ориентируемся на текущую ситуацию. Именно поэтому в 2019 году было принято решение изменить формат ярмарки, отказаться от проведения Международного экономического форума в рамках этого события. Сегодня Курская Коренская ярмарка - это торговля, заключение реальных сделок, продвижение своего продукта и в большей степени малый и средний бизнес. И мне кажется, мы вовремя приняли такое решение - наша ярмарка превратилась таким образом в реальную торговую площадку. Сложно было, например, убедить многих участников рынка прийти торговать сюда, потому что прежде не предоставлялись холодильники, не было возможности везде, где необходимо, подвести точки подачи электроэнергии. А нет холодильника, значит продать пищевую продукцию сложно. Поэтому пришлось много поработать с инфраструктурой. Нынешняя XXII Курская Коренская ярмарка мне очень понравилась как реальная торговая площадка. И мне видится, что в таком ключе мы и будем двигаться дальше.

Фото предоставлено пресс-службой.