Игорь Артамонов проверил ход строительства дома для 16 семей - переселенцев из аварийного жилья

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Игорь Артамонов посетил Северо-Восточный микрорайон Усмани, где возводится дом, в который переедут 16 семей из аварийного жилья. Подрядчик – ООО «СК АТОМ СТРОЙ» – работает по графику. Дом готов на 72%. Уже есть коробка здания, выполнены кровля, остекление и разводка необходимых коммуникаций внутри квартир. Ведутся работы по устройству фасада, отделка помещений.

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«Темп работ и качество работ хорошие. В микрорайоне есть вся необходимая инфраструктура. Жить здесь будет комфортно. Подрядчик планирует сдать объект уже в августе этого года», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Четырехэтажный дом возводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». Всего в Усманском районе строятся два дома для переселения жителей из аварийного жилья. Во втором муниципалитет приобретает 67 квартир.

Программу по переселению из аварийного жилья Липецкая область завершит досрочно – в конце этого, а не 2025 года. Для этого в восьми районах области строятся 18 домов. Из них в Липецке – семь. Действующая в Липецкой области программа по переселению граждан из аварийного жилья позволила с 2019 года 4265 жителям переехать в новые квартиры из непригодного для проживания жилищного фонда. В 2023 году условия проживания улучшат еще 2799 человек.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.