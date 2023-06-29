С 1 июля в Курске вводят бесплатные пересадки на общественном транспорте

Чиновники пообещали, что с 1 сентября весь городской транспорт будет доступен также для инвалидов и родителей с детскими колясками Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже рассказывала КП, с 1 июля в тестовом режиме в Курске начинает работать новая маршрутная сеть, а также вводятся пересадочные маршруты.

- Новая маршрутная сеть построена на основе пересадочной модели, что позволит убрать дублирующие маршруты и разгрузить центральные улицы города. Будут работать три типа маршрутов: магистральные, городские и подвозящие. Кроме того, общественный транспорт уже с 1 сентября будет полностью доступен для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колясками, - пообещал первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

Бесплатная пересадка между маршрутами, которые обслуживают новые автобусы, будет производиться только при безналичном расчете. В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно будет совершить две бесплатные пересадки.

При каждой пересадке необходимо прикладывать банковскую карту, которой производилась первая оплата, к валидатору или терминалу водителя. Повторного списания денежных средств со счета не произойдет, если пересадка произведена в течение 60 минут, пояснили чиновники. Прикладывать карту стоит сразу же после посадки, чтобы избежать штрафа за безбилетный проезд. Сообщение о списании денег придет по истечении 60 минут с момента оплаты.

Льготы по Карте жителя распространяются на все маршруты новой маршрутной сети. Историю поездок с учетом пересадок можно будет отслеживать в личном кабинете пассажира «билет46.рф». Если пассажир считает, что у него произошло необоснованное списание денежных средств при пересадке, необходимо сообщить эту информацию по телефону «горячей линии» 702-802 для проведения проверки.

В новую маршрутную сеть входят 48 маршрутов общественного транспорта. На них планируется задействовать 384 транспортных средства, более 70% из которых - большого и среднего класса вместимости.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Курске с 27 июня заработали платные парковки.

Они открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Парковка на Привокзальной площади работает круглосуточно.

Стоимость парковочного места составит 30 рублей в час. На Привокзальной и Красной площадях эта сумма будет выше и будет равняться ста рублям. Однако при этом в правилах пользования парковками предусмотрено и бесплатное время – оно составит 15 минут, но исключение снова составит Привокзальная площадь, где это время решено увеличить до 30 минут.

Оплатить парковочное место автолюбители могут с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн» или через банкомат, с помощью СМС-сообщения, на интернет-портале «Парковочное пространство Курска» (https://kurskparking.ru/ru/pages/payment/web) или с помощью мобильного приложения «Горпарковки».