Со двора курской школы пропал бюст Аркадия Гайдара

Бюст писателя "переселили" в чулан

На днях в редакцию «Комсомольской правды» поступило обращение от читательницы. Она и другие выпускники школы №43 имени Георгия Жукова были обеспокоены исчезновением с территории учебного заведения памятника советскому писателю Аркадию Гайдару.

Ольга Фролова, преподаватель математики этой школы, рассказала КП, что сейчас в рамках программы "Народный бюджет" проходит реконструкция части двора учебного заведения.

- Памятник временно демонтирован и убран на хранение, после окончания ремонта он будет возвращен на прежнее место, - считает учитель.

Администрация школы сообщила, что бюст находится сейчас в подвале учебного заведения. Тут же сказали, что вернется ли бюст на свое прежнее место или для него найдут новое, неизвестно. Также в учебном заведении не смогли пояснить, зачем понадобилось убирать Гайдара на время ремонта.

- В ходе реконструкции будут отремонтированы дороги во дворе школы. А завершить ремонт должны до 20 августа, - рассказали в Министерстве образования Курской области.

Бюст Аркадия Гайдара, на книгах которого было воспитано не одно поколение, был установлен возле здания школы в 1966 году директором Семеном Михайловичем Бурунским через три года после открытия учебного заведения. Имя известного советского писателя носила школьная пионерская дружина.

До сих пор памятник сохранился в хорошем состоянии и в реставрации не нуждается, заверили в школе. Но вот гарантии, что он вернется на свое место, нет.

КП будет следить за развитием событий.