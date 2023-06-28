По Курску в июле дважды пройдет Экотакси

Первая точка - у кинотеатра "Ассоль" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре продолжается работа «Экотакси». Уже составлены два маршрута на июль.

2 июля - первый маршрут

Прежде, чем сдать вторсырье, его нужно рассортировать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Его расписание:

- 10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

- 10.30 - 10.50 - пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

- 11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)

- 11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

- 12.50 - 13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Экотакси собирает предметы на переработку каждый месяц Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 июля - второй маршрут

Его расписание:

- 10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул. Менделеева, 31)

- 10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

- 11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

- 11.40 - 12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

- 12.20 - 12.40 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

- 12.50 - 13.10 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).

В июне экоактивисты собрали около тонны вторсырья. Все отходы отправились на переработку и будут использованы вновь. Куряне активно участвуют в проекте и приносят вторсырье, которое предварительно необходимо правильно подготовить при сдаче. В противном случае оно принято не будет.

Если вы решили принять участие в проекте, но не знаете, как нужно подготовить мусор, можно обратиться к памяткам, которые размещены в официальной группе проекта «Экотакси» ВКонтакте, где описаны примеры принимаемого вторсырья и примеры неперерабатываемых отходов, которые не будут приняты.