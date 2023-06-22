«АгроГард» - путь стабильного и успешного развития длинною в 20 лет

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Для развития экономики страны велико значение агропромышленного комплекса. От аграрной отрасли непосредственно зависят не только уровень жизни людей, их занятость, но и продовольственная независимость и национальная безопасность России. И здесь огромнейший вклад своей деятельностью вносят сельхозпредприятия. Стабильным и устойчиво развивающимся агрохолдингом, занимающим одно их ведущих мест в сельскохозяйственной отрасли России, является АО «АгроГард». В этом году агрохолдинг отмечает свое 20-летие.

Сегодня «АгроГард» является одним из лидеров среди российских агрохолдингов по таким показателям, как прибыльность, рентабельность, эффективность. Предприятия компании динамично развиваются, демонстрируя высокие производственные и финансово-экономические показатели.

Об успехах компании и ее перспективах рассказал Павел Павлович Царев, генеральный директор АО «АгроГард», почетный работник АПК России, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса, кандидат экономических наук:

Павел Павлович Царев: «Мы продолжаем движение вперед, эволюционируем и развиваемся в направлении еще большей эффективности».

- Наш агрохолдинг включает в себя пять филиалов, расположенных в Краснодарском крае, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях. Общая площадь сельхозугодий составляет 155 тыс. га. Более 93% сельхозземель вовлечены в севооборот, что является одним из лучших показателей по России. В составе животноводческой отрасли действуют семь молочно-товарных комплексов. Поголовье КРС составляет 10 497 голов, в том числе дойное стадо - 5265 голов.

Преодолевая достаточно сложные этапы становления и развития, мы продолжаем работать над тем, чтобы холдинг занимал лидирующие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции. К своей круглой дате подошли с высокими результатами. В отрасли растениеводства общий валовый сбор по всем культурам в 2022 году превысил 1 млн тонн, а валовый сбор зерновых культур составил 662 тыс. тонн. В отрасли молочного животноводства валовый надой молока в 2022 году составил 42 722 тонны, при этом более 92% молока - это высший сорт.

- Павел Павлович, какие направления работы для предприятий агрохолдинга являются приоритетными? И в чем главные составляющие стабильного и успешного развития компании за 20 лет?

- Основными направлениями бизнеса являются растениеводство и молочное животноводство. Успешное развитие компании в значительной мере связано с постоянным укреплением и повышением эффективности отрасли растениеводства, которая основана на сбалансированном включении в севооборот как зерновых, так и кормовых и технических культур. Стабильное производство продукции растениеводства, увеличение урожайности и валового сбора основных культур, повышение плодородности земель обеспечиваем за счет внедренной системы земледелия, сочетающей в себе комплекс мероприятий по оптимизации структуры посевных площадей, организации рационального севооборота, использования качественных сортов семян. Ведется системная работа по подбору высокоурожайных сортов и гибридов сельхозкультур, отвечающих почвенно-климатическим условиям в регионах присутствия предприятий; эффективному использованию минеральных удобрений и интегрированному подходу в борьбе с вредителями и болезнями растений.

Одной из значимых составляющих в достижении высоких результатов в растениеводстве является сотрудничество с ПАО «ФосАгро» по вопросам эффективного использования систем и технологий минерального питания растений. В рамках взаимодействия с научными подразделениями «ФосАгро» и научно-исследовательскими организациями на полях предприятий агрохолдинга проводятся опыты в формате агрополигонов. В итоге полученные высокие агрономические показатели демонстрируются в рамках проведения Дней поля.

Повышение производительности в отрасли растениеводства обеспечивается и за счет постоянного укрепления материально-технической базы предприятий, инвестирования в модернизацию и обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, внедрения ресурсосберегающих технологий. На полях компании работает современная высокопроизводительная техника.

С 2014 года продолжаем реализовывать масштабные инвестиционные проекты по развитию складской инфраструктуры, строительству зерносушильных комплексов, формированию парка современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, модернизации и развитию молочно-товарного комплекса. Общий объем инвестиций в данные проекты насчитывает более 10 млрд рублей. В рамках инвестиционных проектов были построены современные склады на 160 тыс. тонн хранения зерна. Также на предприятиях были возведены зерносушильные комплексы общей мощностью 250 т/час. Важным нововведением по увеличению мощностей хранения готовой продукции стало применение технологии хранения зерна в полимерных рукавах. В сезоне-2022/2023 в них было размещено более 100 тыс. тонн готовой продукции. Позиционируя себя как ответственного участника зернового рынка, в 2022 году компания провела полномасштабную работу по добровольной сертификации складских объектов на всех предприятиях.

С момента своего основания осуществляем поставки зерна на внутренний рынок. В целом постоянным покупателям отгружаем более 80% всей реализуемой продукции растениеводства, поэтому не случайно в 2023 году агрохолдинг стал победителем премии «Агроинвестор года -2022» в номинации «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок».

Современная высокопроизводительная техника на полях компании. В 2022 году валовый сбор зерновых культур составил 662 тыс. тонн

- «АгроГард» преуспевает и в животноводстве. Какие проекты реализованы и планируете реализовать в этой отрасли?

- Для достижения высоких результатов и повышения качества продукции в компании на системной основе ведется работа по модернизации животноводческого комплекса. Реализуются масштабные инвестиционные проекты по строительству новых молочных комплексов, автоматизации производственных процессов, внедрению новых производственных и управленческих технологий, обновлению поголовья, развитию собственной кормовой базы и др. В общей сложности на реализацию инвестиционных проектов в отрасли животноводства было направлено более 1,5 млрд руб.

Наиболее масштабным реализованным проектом в отрасли животноводства стало строительство в 2017 г. современного молочно-товарного комплекса на 1200 голов дойного стада. Инвестиции в проект составили 850 млн рублей. В рамках проекта в Германии было закуплено поголовье племенных нетелей черно-пестрой голштинской породы, отличающихся повышенной продуктивностью. Сейчас надой молока на ферме составляет 10 тыс. кг в год. За счет автоматизации целого ряда производственных процессов на ферме достигаются оптимальные условия содержания коров, а также обеспечивается контроль содержания стада. В 2022 - 2023 гг. был реализован проект по реконструкции молочно-товарного комплекса в ООО «Заря» Кубанского филиала АО «АгроГард». Общий объем инвестиций составил более 150 млн руб. На ферме были построены базы с навесом над кормушками и два корпуса для содержания молодняка на 600 голов. Это позволило перевести молодняк на молочно-товарную ферму и тем самым провести объединение молочно-товарной и телочной ферм. Объединение двух ферм позволило оптимизировать производственные процессы и привело к сокращению общепроизводственных затрат. В планах строительство еще одного нового молочно-товарного комплекса мощностью 4400 голов.

Реализация этих проектов позволила существенно повысить производительность данного направления бизнеса. С целью дальнейшей оптимизации процессов производства в рамках национального проекта «Производительность труда» под эгидой Министерства экономического развития РФ на одном из предприятий Кубанского филиала начата реализации комплекса мероприятий по повышению производительности труда в отрасли молочного животноводства на основе внедрения методов бережливого производства.

- В чем еще эффективность развития компании и что в планах на будущее?

- Одним из эффективно действующих инструментов управления в нашей компании является система бюджетирования, которая была создана в первые годы деятельности. Именно через этот инструмент мы управляем нашими затратами и четко контролируем их, просчитываем последствия тех или иных принятых решений, их влияние на конечный финансовый результат. В планах компании продолжить внедрение проектов по совершенствованию применяемых на предприятиях производственных и управленческих технологий, реализация инвестиционных программ по развитию инфраструктуры и модернизации технических средств производства, расширению спектра автоматизированных процессов с целью повышения уровня цифровизации бизнеса.

Постоянно развиваясь, мы успешно преодолеваем те трудности, которые встречаются на нашем пути, решаем сложные задачи. Благодаря этому за 20 лет мы приобрели неоценимый опыт, научились оперативно принимать эффективные решения, стали успешнее. Несомненно, добиваться высоких показателей нам удается благодаря слаженному, упорному и планомерному труду каждого работника коллектива. Люди - главная ценность нашей компании. Сегодня мы продолжаем движение вперед, эволюционируем и развиваемся в направлении еще большей эффективности.

Люди – главная ценность компании

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Самым высокорентабельным филиалом является Кубанский. В состав филиала входят: ООО «АФ им. Ильича», ООО «Лебяжье-Чипигинское», ООО «Заря», АО «Кубань», которые занимаются растениеводством и животноводством. На фото - специалисты филиала во главе с руководителем Евгением Валерьевичем Олечкиным и заместителем генерального директора АО «АгроГард» по стратегическому развитию Валерием Федоровичем Олечкиным.

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Крупнейшим филиалом в Центральном Черноземье (составляет треть общего земельного фонда агрохолдинга) является Орловский. В состав входят ООО «АгроГард-Орел», ведущее свою деятельность в сфере растениеводства, и ООО «Русско-Бродский Элеватор», предоставляющее услуги по хранению и подработке зерна. На фото - специалисты филиала во главе с руководителем Владимиром Пантелеевичем Зинченко.

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Курский филиал представлен ООО «АгроГард-Курск». Ведет свою деятельность в сфере растениеводства. На фото - специалисты филиала во главе с руководителем Андреем Александровичем Заярным.

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ООО «АгроГард-Липецк» и ООО «СХПК «Чистые пруды» образуют Липецкий филиал. Ведут свою деятельность в сфере растениеводства. На фото - специалисты филиала во главе с руководителем Игорем Николаевичем Томой.

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Тамбовский филиал представлен ООО «АгроГард-Тамбов». Ведет свою деятельность в сфере растениеводства. На фото - специалисты филиала во главе с руководителем Денисом Юрьевичем Нарыковым

Ориентир на кадровый потенциал и социальную поддержку

Прочная основа, заложенная с момента основания компании, продолжает обеспечивать положительную динамику, успешно развивая различные направления сельскохозяйственного бизнеса. Но высоких показателей, перечисленных выше, как уже отметил Павел Павлович, невозможно было бы достичь без грамотной команды руководителей и специалистов на местах.

Сегодня в «АгроГард» занято свыше 2,7 тысячи высокопрофессиональных сотрудников. Люди, болеющие за свое дело, трудолюбивые, творческие, душевные. Из них пять заслуженных работников сельского хозяйства России, 20 заслуженных работников сельского хозяйства края/области. Сотрудникам агрохолдинга вручены семь наград Президента и Правительства РФ, 10 наград Министерства сельского хозяйства и 65 наград региональных Минсельхозов.

Руководством компании уделяется серьезное внимание развитию кадрового потенциала предприятий. Проводится систематическая работа по подготовке управленческих кадров, повышению квалификации рядовых работников, по подготовке кадрового резерва. Сотрудники компании регулярно повышают свой профессиональный уровень на тематических семинарах и конференциях.

На предприятиях агрохолдинга большое значение придается вопросам по созданию комфортных и безопасных условий труда. Внедрена система мотивации персонала, которая сочетает методы материального и морального стимулирования за выполнение работ с повышенным качеством, а также достижения и превышения установленных целевых и финансовых показателей. Кроме того, внедрен комплекс мер социальной поддержки работников и их семей. В 2023 году «АгроГард» стал победителем премии «Агроинвестор года - 2022» в номинации «Социально ответственная инициатива» - «Забота о сотрудниках».

На постоянной основе предприятия компании оказывают на местах благотворительную помощь, направляя средства в развитие муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, на поддержку ветеранов, строительство храмов, церквей, развитие инфраструктуры сельских поселений.

Вклад в экономику регионов

Сформированная команда единомышленников, современные технологии, эффективное использование производственных и финансовых ресурсов, участие в региональных программах развития сельского хозяйства позволяют агрохолдингу ежегодно наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, способствуют эффективному и успешному развитию компании.

Своей деятельностью АО «Агрогард» продолжает вносить вклад в реализацию государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности страны. Можно с уверенностью сказать, что благодаря именно таким социально ответственным компаниям у нашей страны есть будущее. Желаем дальнейших успехов коллективу и процветания компании!

Поздравление коллективу АО «Агрогард» с 20-летием направил премьер-министр РФ Михаил Владимирович Мишустин. Он отметил, что агрохолдинг вносит большой вклад в экономику регионов, в обеспечение продовольственной безопасности страны; не останавливается на достигнутом, динамично развивается, внедряя в работу высокие технологии и автоматизированные системы управления, реализуя масштабные инвестиционные проекты. За время своего существования компания многого достигла, стала одним из крупнейших многопрофильных сельскохозяйственных холдингов страны. Глава кабмина пожелал коллективу «АгроГард» удачи в осуществлении намеченных планов, здоровья и всего наилучшего. (*Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.)

https://agrogard.ru

Автор Валентина Заярная.