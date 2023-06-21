Курские вузы предлагают новые ИТ-специальности и больше бюджетных мест

Приемная кампания стартовала Фото: Даниил НАЙХИН

В курских вузах стартовала приемная кампания. В этом году увеличено количество мест по ИТ-направлениям.

Один из местных вузов, например, предоставляет 460 бюджетных мест бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по 30 направлениям. В эту кампанию количество мест на бакалавриате увеличено. 18 мест добавлено по направлению математическое обеспечение и администрирование информационных систем, девять - на биотехнических системах и технологиях, по пять мест – на мехатронике и робототехнике, программной инженерии.

Кроме того, студенты могут бесплатно получить вторую квалификацию в рамках проекта «Цифровые кафедры».

В другом вузе Курска - в новом учебном году около 200 мест бакалавриата и магистратуры ждут абитуриентов по десяти образовательным программам, среди которых математическое и компьютерное моделирование, проектирование информационных систем и баз данных, безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологий), автоматизированные системы обработки информации, прикладной искусственный интеллект, технологии в наноэлектронике.

В этом году запланирован старт новой образовательной программы «Интеллектуальные системы бизнес-аналитики».

Кроме основной образовательной программы у студентов здесь есть возможность бесплатно пройти обучение по сертифицированным программам в области ИИ, интернета вещей и мобильной разработки на базе региональной площадки IT Академии Samsung.

В текущем году подать документы можно сразу в пять вузов на пять направлений подготовки, но при этом нужно указать приоритетность направлений. При подаче документов на бюджетную и внебюджетную основу необходимо подавать два разных заявления.

Отслеживать конкурсную ситуацию можно дистанционно на сайте университета и на портале госуслуг с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» https://www.gosuslugi.ru/vuzonline

КСТАТИ

Центр «Успех» приглашает школьников на летние дистанционные программы.

С 4 по 22 июля и с 8 по 29 августа Центр «УСПЕХ» предлагает школьникам пройти обучение по пяти программам дополнительного образования, рассчитанных на разные возрастные группы и уровень подготовки обучающихся.«Цифровая иллюстрация в Adobe Illustrator»,

«Основы PHP и WEB-сервера»,

«Программирование на Javascript – твое будущее»,

«Наглядная геометрия» (в июле)

«Вектор» (в августе).

Для участия в программах участникам необходимо зарегистрироваться на выбранную программу и подать заявку на мероприятие «Обучение без границ» по ссылке: https://р46.навигатор.дети/activity/1322 в АИС «Навигатор дополнительного образования Курской области» до 2 июля 2023 года.